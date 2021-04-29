В Хабаровском крае вторую линию БАМа построят заключенные

В Хабаровском крае России региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и компания "УК Бамстроймеханизация" заключили соглашение "о привлечении осужденных к принудительным работам" на строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили российские СМИ в четверг, 10 июня. Документ подписали начальник УФСИН Юрий Дорохин и гендиректор "УК Бамстроймеханизации" Александр Чернояров.

Для привлечения заключенных к строительству второй линии БАМа будет создан участок, "функционирующий как исправительный центр" и расположенный за пределами колоний. По словам Дорохина, в Хабаровском крае около 3000 осужденных могут претендовать на замену лишения свободы принудительными работами. Со своей стороны Александр Чернояров заявил о нехватке рабочей силы, вызванной не только большим масштабом работ, но и пандемией коронавируса.

Привлечение заключенных к строительству

ФСИН за последние несколько лет неоднократно предлагала привлекать заключенных к строительству. В мае 2021 года директор ФСИН Александр Калашников вновь предложил на добровольной основе привлечь таких заключенных к работе на объектах, где обычно трудятся мигранты и где из-за пандемии и закрытых границ не хватает рабочей силы.

Идею Калашникова поддержали Следственный комитет и Минюст, а также уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что привлечение к работе осужденных вместо мигрантов одобряет 71% россиян.

В начале июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что заключенные в порядке эксперимента привлекаются к строительству объектов в Москве и Московской области.

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