МВД: В РФ с начала войны 220 раз нападали на органы власти

220 случаев нападений на органы власти и поджогов комиссариатов в РФ зафиксировали с февраля 2022 года. За это время в стране произошло также более 180 диверсий на железной дороге.

С начала войны России против Украины в РФ было зафиксировано 220 фактов нападений на органы власти и поджогов комиссариатов, а также более 180 случаев диверсий на железных дорогах. Такую статистику в понедельник, 22 января, представил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Станислав Колесник, выступая на заседании одной из комиссий Госдумы РФ.

"С начала СВО (войны России против Украины. - Ред.) в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты - 220 лиц установлены, 15 из них несовершеннолетние", - цитирует заявление Колесника агентство "Интерфакс".

Диверсии на железной дороге в России

По данным представителя МВД РФ, число диверсий на железной дорогес начала войны составило 184 случая. К ним был причастен 141 человек, в том числе 59 подростков. Как утверждает Колесник, детей к участию в подобных деяниях склоняют украинские спецслужбы, предлагая за это вознаграждение.

При этом начальник ГУОООП МВД России рассказал, что 15-летнего мальчика из Херсонской области, передавшего ВСУ фото расположения российской военной техники власти РФ поместили в центр содержания несовершеннолетних.

Блокировка Роскомнадзором сайтов с "фейками"

На том же заседании 22 января выступил замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития РФ Олег Кузнецов. По его данным, с начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал в РФ более 230 000 материалов с запрещенной информацией, в том числе с "фейками". По словам Кузнецова, 120 сайтов было заблокировано с начала 2024 года.

При этом он отметил, что у ведомства "взаимодействие идет не только с органами исполнительной власти, но и с соцсетями, которые, понимая вред и негативное влияние такой информации на детей, помогают ограничивать к ней доступ".

Закон о конфискации имущества за "фейки" об армии

22 января в Госдуму был внесен на рассмотрение проект поправок к Уголовному кодексу РФ, предусматривающих конфискацию имущества за распространение "фейков" о российской армии.

15 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что с момента введения в 2022 году в РФ уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии его ведомство возбудило 273 уголовных дела в этой связи, 90 из них - 2023 году.

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