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В Челябинске школьник напал с молотком на детей и учителей

Ольга Лебедева
16 сентября 2024 г.

В результате нападения в одной из школ Челябинска пострадали четыре человека. Начато расседование, проводятся проверки в образовательных учреждениях, заявил губернатор Текслер.

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Челябинск
В одной из школ Челябинска совершено нападение с молоткомФото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago images

В одной из школ Челябинска подросток напал с молотком на других учеников и учителей. В результате есть пострадавшие, они доставлены в больницы, сообщил в понедельник, 16 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, мэр Челябинска Наталья Котова и уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Начато расследование, также ведутся проверки во всех образовательных учреждениях, указывается в Telegram-канале Текслера. 

Омбудсмен: пострадали четыре ребенка

Челябинский омбудсмен Евгения Майорова заявила порталу 74.ru, что во время нападения на школу пострадали четыре ребенка. В свою очередь издание "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск" пишет, что 13-летний мальчик нанес несколько ударов молотком одной из учениц, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

По данным 74.ru, у нападавшего были с собой, помимо молотка, нож и пневматический пистолет. В мэрии Челябинска заявили об оказании психологической помощи детям и родителям из пострадавшей школы.

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