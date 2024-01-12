В РФ вынесен первый приговор по делу о стрельбе в Ижевске

В результате стрельбы в школе Ижевска в сентябре 2022 года погибли 18 человек. Бывший директор ЧОПа Алексей Злобин приговорен к трем годам лишения свободы условно.

В России вынесен первый приговор по делу о стрельбе в школе Ижевска, в результате которой в сентябре 2022 года погибли 18 человек. Октябрьский районный суд Ижевска в пятницу, 12 января, приговорил 52-летнего бывшего директора частного охранного предприятия "Щит" Алексея Злобина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

По сообщению объединенной пресс-служба судов Удмуртии, Злобин признан виновным по статьям об оказании услуг, не отвечающих безопасности, и о поддельных платежных документах. По заключению суда, Злобин не обеспечил должный пропускной режим на входе в школу, что поставило под угрозу безопасность учеников и сотрудников. Как уточняет "Интерфакс", он в числе прочего допустил к работе пожилых охранников, которые из-за возраста и состояния здоровья не могли в полной мере выполнять свои обязанности.

Злобин также признан виновным в подделке платежных документов о переводе 500 тысяч рублей.

Злобин частично признал вину

На заседании суда Алексей Злобин признал вину в подделке платежек, но не по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. При вынесении решения суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Злобина несовершеннолетних детей, состояние его здоровья и сотрудничество со следствием.

Алексей Злобин был задержан 28 сентября 2022 года - через два дня после стрельбы в ижевской школе. Он был отправлен под домашний арест, позднее суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Стрельба в школе Ижевска

26 сентября 2022 года бывший ученик ижевской школы № 88 пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. Погибли 18 человек, в том числе 11 детей, еще 23 человека, в их числе 22 ребенка, были ранены. После нападения стрелок покончил с собой.

В тот же день Следственный комитет раскрыл личность нападавшего, сообщив, что это Артем Казанцев 1988 года рождения. По данным Telegram-канала Shot, при обыске в его квартире нашли предсмертную записку, в которой говорилось, что он готовился к массовому убийству более года. Его соседи рассказывали, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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