  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПреступностьГермания

В гимназии на западе Германии произошло нападение с ножом

Даниил Сотников
22 февраля 2024 г.

По информации СМИ, школьник с ножом напал на одноклассников. Полиция сообщила о его задержании.

https://p.dw.com/p/4cjoA
Полицейские сирены и машина скорой помощи
Полиция сообщила о задержании напавшего на школу в ВупперталеФото: Fotostand/Gelhot/picture alliance

Несколько школьников получили ранения в результате атаки с ножом в школе в городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild в четверг, 22 февраля.

По сообщению полицию, с утра в гимназии имени Вильгельма Дёрпфельда проходила крупная полицейская операция, в результате которой один человек был задержан. Других подробностей правоохранители не сообщают, уточнив лишь, что стрельбы во время операции не было.

По сообщению Westdeutsche Zeitung, пострадали четыре человека, включая нападавшего. 

Смотрите также:

Траур в Казани - трагедия в школе шокировала жителей города