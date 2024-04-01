В чайхане в Воронеже прогремел взрыв

По основной версии следователей, причиной взрыва в воронежском кафе "Чайхана Восточный" на улице Ленина стала брошенная рано утром в окно граната. Пострадавших нет.

Рано утром понедельника, 1 апреля, в одном из кафе города Воронеж - "Чайхана Восточный" на улице Ленина - прозвучал взрыв. Об инциденте в заведении со среднеазиатской тематикой заявило главное управление МВД по Воронежской области, уточнив, что сообщение о повреждении витринных стекол и о "хлопке" внутри помещения поступило в отделение полиции около 3.00 мск.

Причиной взрыва, согласно основной версии следователей, стала брошенная в окно граната. Отмечается также, что пострадавших нет, поскольку нападение было совершено, когда в помещении никого не было.

После "Крокуса" мигранты опасаются насилия со стороны российского общества

Выходцы из Центральной Азии после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске столкнулись в РФ с открытой ксенофобией. Фигурантами дела стали граждане Таджикистана. Гражданство подозреваемых привело к всплеску в российском обществе антимигрантских и ксенофобских настроений в отношении трудовых мигрантов, живущих в России.

Неприязнь в отношении мигрантов из Центральной Азии вышла за пределы словесных оскорблений. В Благовещенске неизвестные подожгли магазин, которым владели граждане Таджикистана. В Калуге трое граждан Таджикистана были избиты группой неизвестных. Сообщения о таких инцидентах все чаще появляются в российских Telegram-каналах. Согласно Telegram-каналу Bazа, таджикская диаспора рекомендовала гражданам Таджикистана не оставлять свои дома по вечерам.

Многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях, сообщила 30 марта агентству ТАСС замминистра труда страны Шахноза Нодири. По ее словам, в министерство поступает "очень много звонков". Большинство из них связаны с "боязнью" находящихся в России граждан Таджикистана. "Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (людей в Таджикистан. - Ред.) больше, чем уезжает", - рассказала Нодири.

Смотрите также: