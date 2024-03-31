СБУ: Любые слова российского МИДа ничтожны

Служба безопасности Украины отреагировала на требования РФ выдать Василия Малюка. Москва видит "украинский след" в теракте в "Крокусе", подрыве Крымского моста и покушениях на провоенных деятелей.

Заявление министерства иностранных дел России о причастности Киева к терактам на территории РФ, а также требования арестовать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка циничны и ничтожны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде" в воскресенье, 31 марта.

"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск", - говорится в заявлении СБУ. Ведомство напомнило, что Международный уголовный суд в Гааге обвиняет президента РФ в незаконной депортации детей из Украины.

Особенно циничным СБУ назвала тот факт, что заявления о терроризме РФ опубликовала в годовщину отхода российских войск из Бучи, где затем были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей.

"Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания - на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", - добавило ведомство.

МИД России потребовал от Украины арестовать главу СБУ

МИД России ранее в тот же день выпустил заявление, в котором утверждается, что проведенные российской стороной следственные действия якобы указывают на связь Украины с покушениями на провоенных деятелей на территории РФ, подрывом Крымского моста и терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. В связи с этим ведомство передало украинским властям требования о "немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц", сославшись на международные конвенции о борьбе с терроризмом.

Помимо прочего Москва потребовала арестовать главу СБУ Василия Малюка, признавшего, по утверждению МИД РФ, "организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации".

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