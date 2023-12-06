В бундестаге прекратила существование фракция Левой партии

Спустя 18 лет после основания официально распущена фракция Левой партии в бундестаге. Решение принято после выхода из нее 10 депутатов, в том числе одного из лидеров - Сары Вагенкнехт, создающей новую политическую силу.

В бундестаге официально прекратила существование фракция посткоммунистической Левой партии. В полночь среды, 6 декабря, вступило в силу принятое в середине ноября решение о самороспуске фракции в результате ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). В результате все 38 входивших в нее ранее депутатов в настоящее время являются внефракционными.

Формальный процесс ликвидации фракции может затянуться на несколько лет из-за необходимости расторжения всех договорных отношений, включая увольнение порядка 100 сотрудников, отмечает dpa.

После ликвидации фракции возникнут две фракционные группы

Вагенкнехт и девять ее сторонников намерены основать фракционную группу. Еще одна фракционная группа будет учреждена оставшимися 28 "левыми" депутатами вокруг бывшего председателя фракции Дитмара Барча (Dietmar Bartsch). Они уже подали соответствующую заявку руководству бундестага, группа Сары Вагенкнехт планирует сделать это на следующей неделе.

После выхода из фракции десяти депутатов посткоммунисты потеряли в бундестаге минимум в 37 депутатских мест, необходимый для образования парламентской фракции. В отличие от фракции, парламентская группа обладает меньшим набором прав и получает меньшую финансовую поддержку со стороны государства. Создание двух новых парламентских групп еще должно быть одобрено бундестагом, когда именно это произойдет, пока неясно.

Фракция "левых" существовала в бундестаге с 2005 года

Левая партия была создана в июне 2007 года в результате слияния западногерманской общественной организации "Избирательная альтернатива - труд и социальная справедливость" (WASG) с восточногерманской Партией демократического социализма (PDS). Обе партии сотрудничали в бундестаге еще с 2005 года в составе фракции "левых" под председательством Грегора Гизи (Gregor Gysi).

В результате продолжавшегося несколько лет внутрипартийного конфликта по ряду принципиальных вопросов Сара Вагенкнехт в конце октября объявила о планах создать в начале 2024 года свою партию. Считается, что она будет претендовать на протестный электорат из среды как крайне левых, так и части крайне правых.

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