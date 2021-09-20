В Берлине призвали проверить все случаи предполагаемых нарушений на выборах в РФ

Правительство Германии призвало власти РФ проверить все предполагаемые случаи нарушений в ходе прошедших выборов в Госдуму и региональные органы власти. "Имеются заслуживающие очень большого внимания сообщения о масштабных нарушениях", - заявил в понедельник, 20 сентября, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), указав на соответствующие заявления оппозиции и независимых наблюдателей.

По его словам, Берлин встревожен утратой общественного разнообразия и снижением участия общества в демократическом процессе из-за растущего давления на оппозицию и гражданское общество, которое наблюдалось в России перед выборами в Госдуму.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) с сожалением напомнила, что на нынешних выборах в России оказалось невозможным присутствие международных наблюдателей. Она подчеркнула, что БДИПЧ ОБСЕ отправляло наблюдательные миссии в 2020 году, несмотря на все связанные с пандемией ограничения, и было готово сделать это в РФ.

ЦИК РФ заявил о победе "Единой России"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что "Единая Россия" "набрала больше всех голосов, это обеспечило ей конституционное большинство". По результатам подсчета 99,85 процента протоколов "Единая Россия" получает 49,83 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (18,94 процента голосов), ЛДПР (7,52 %), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,47 %) и партия "Новые люди", которая впервые может попасть в парламент (5,33 %).

По данным Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", которое фиксирует нарушения на выборах, в ходе голосования 17-19 сентября было выявлено не менее 4478 нарушений. В частности, сопредседатель "Голоса" Роман Удот указал, что количество электронных голосов, поданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве из-за их фальсификации.

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