Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста

Белорусская оппозиция планирует новые массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что они состоятся в День Победы - 9 мая. Об этом рассказал бывший министр культуры Беларуси, экс-посол Беларуси во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в понедельник, 3 мая. "Через соцсети я призову белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - заявил Латушко.

По словам экс-дипломата, он сам и другие члены демократического движения - это группа экспертов, "готовых взять судьбу страны в свои руки". Оппозиционер отметил, что некоторые члены этой команды находятся в Беларуси. Однако не стал называть имен, указав, что иначе им грозит немедленный арест.

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Павел Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. "Репрессии проникли во все слои общества", - отметил он, добавив, что в настоящий момент белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.

Находится ли Беларусь на пути к фашизму?

Одна из участниц протестов в Минске (фото из архива)

Отвечая на вопрос немецких журналистов о том, находится ли Беларусь на пути к фашизму, Латушко отметил, что Лукашенко никогда не скрывал своего восхищения "порядком", который создал Адольф Гитлер.

По сведениям Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за границей и их ликвидации. "Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-нибудь состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен", - добавил он.

Комментируя роль Западной Европы в выходе из политического кризиса в Беларуси, Латушко подчеркнул, что "сегодня свободная Европа должна пройти тест, который покажет, в какой мере она готова защищать такие основополагающие ценности, как демократия и свобода". "Пора наконец-то начать действовать, если Европа не хочет разделить ответственность за то, что тысячи невиновных людей постигла ужасная судьба", - заявил белорусский оппозиционер.

Белорусская оппозиция в изгнании

Павел Латушко - член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и глава негосударственного представительного органа белорусской оппозиции под названием Народное антикризисное управление. Он находится в вынужденной эмиграции в Польше.

Жесткие задержания участников протестов в Минске, ноябрь 2020 года

8 апреля Латушко объявил о намерении создать собственную партию, "чтобы иметь возможность отреагировать на политический вакуум после ухода Лукашенко".

Жестокое подавление уличных протестов

Комментируя фразу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которую он и другие члены Координационного совета считают победительницей президентских выборов 2020 года, о том, что "оппозиция потеряла улицы", Латушко заявил, что не согласен с ней. "Режим сильно ужесточил репрессии, но мы не сдаемся", - подчеркнул он.

Сама Светлана Тихановская ранее в интервью DW указывала, что ее высказывание было неправильно понято и она имела в виду, что протестующих в Беларуси "выгнали с улицы, забили дубинками", но они "не остановились".

После массовых акций, начавшихся сразу после объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и продолжавшихся несколько недель, в последнее время протесты в стране носили локальный характер. Многих сторонников оппозиции власть подвергла репрессиям, а лидеров протестного движения изолировала в заключении или вынудила покинуть страну.

Смотрите также: