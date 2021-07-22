В Беларуси экстрадированному из России спортсмену Кудину грозит к 3,5 года тюрьмы

Государственный обвинитель попросил суд Молодечненского района Минской области приговорить экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за сопротивление милиции в ходе акций протеста после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Об этом сообщил во вторник, 10 августа, в Минске не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Ходатайство о прекращении уголовного дела отклонено

В Молодечно суд над чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексеем Кудиным, экстрадированным из России 21 июля, начался 5 августа. Потерпевшими по возбужденному в отношении него делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин. Как гласят материалы обвинения, Кудин во время акции протеста в Молодечно в августе 2020 года нанес им удары. Спортсмен признал данный факт, но одновременно заявил, что сделал это в целях самообороны.

Спортсмен подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но, согласно сведениям правозащитников, оно не было удовлетворено, поскольку Зорин и прокурор выступили против.

После задержания Кудина 10 августа 2020 года спортсмена на две недели поместили сначала в Молодечненское РОВД, а затем в СИЗО, после чего отправили под домашний арест и под подписку о невыезде. После того как Кудин не явился в суд, назначенный на 19 ноября, его объявили в розыск. В январе спортсмен был задержан в Москве и взят под предэкстрадиционный арест. Ранее Европейский суд по правам человека запретил выдачу спортсмена из РФ, однако апелляционный суд в Москве оставил решение об экстрадиции в силе.

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