Белорусский спортсмен Алексей Кудин экстрадирован из России на родину

Москва удовлетворила запрос Минска о выдаче спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, объявленного в розыск в Беларуси "за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу" на акциях протеста после президентских выборов летом 2020. Об этом сообщила белорусская Генпрокуратура в четверг, 22 июля, подтвердив тем самым соответствующие публикации в СМИ.

Защита спортсмена приравнивает его выдачу к похищению

Ранее о выдаче Беларуси Кудина журналистам стало известно от адвоката Марии Красиковой, сотрудничающей с признанным в РФ иностранным агентом фондом "Гражданское содействие". Она заявила, что в случае, если сведения о выдаче Кудина подтвердятся, защита спортсмена расценит это как "похищение" и будет требовать привлечения к ответственности виновных. Адвокат также сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию Кудина.

В Беларуси обвиняемый по делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако, как утверждает защита Кудина, он сам при задержании был "жестоко избит, и следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

Во время нахождения в СИЗО, куда Кудин был помещен после задержания в московском аэропорту Домодедово, он обратился к российским властям с заявлением о предоставления ему убежища, но ответа на свое ходатайство не получил. После того как в апреле 2021 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину, спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, но его апелляция была отклонена.

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