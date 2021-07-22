 Белорусский спортсмен Алексей Кудин экстрадирован из России на родину | Новости политики из Германии | DW | 22.07.2021

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Политика

Белорусский спортсмен Алексей Кудин экстрадирован из России на родину

Спортсмен, участвовавший в акциях протестов в Беларуси и обвиняемый в сопротивлении милиции, выдан Минску, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.

Человек в наручниках

Москва удовлетворила запрос Минска о выдаче спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, объявленного в розыск в Беларуси "за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу" на  акциях протеста  после президентских выборов летом 2020. Об этом сообщила белорусская Генпрокуратура в четверг, 22 июля, подтвердив тем самым соответствующие публикации в СМИ. 

Защита спортсмена приравнивает его выдачу к похищению

Ранее о выдаче Беларуси Кудина журналистам стало известно от адвоката Марии Красиковой, сотрудничающей с признанным в РФ иностранным агентом фондом "Гражданское содействие". Она заявила, что в случае, если сведения о выдаче Кудина подтвердятся, защита спортсмена расценит это как "похищение" и будет требовать привлечения к ответственности виновных. Адвокат также сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию Кудина.

В Беларуси обвиняемый по делу о  сопротивлении сотруднику органов  внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако, как утверждает защита Кудина, он сам при задержании был "жестоко избит, и следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

Во время нахождения в СИЗО, куда Кудин был помещен после задержания в московском аэропорту Домодедово, он обратился к российским властям с заявлением о предоставления ему убежища, но ответа на свое ходатайство не получил. После того как в апреле 2021 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об  экстрадиции Кудина на родину, спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, но его апелляция была отклонена.

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  • Красное сердечко, нарисованное на березе

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    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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