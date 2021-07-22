В Беларуси начался суд над депортированным из РФ чемпионом мира Кудиным

В Беларуси начался суд по делу многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, участвовавшего в акциях протеста и выданного Минску российскими властями. Процесс проходит в суде Молодеченского района, дело рассматривает судья Ольга Дубовик, сообщает в четверг, 5 августа, правозащитный центр "Весна".

Спортсмена обвиняют по статье о "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженном с применением насилия или с угрозой его применения". Потерпевшими по делу выступают прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин, указывают далее правозащитники.

В начале судебного заседания защита Кудина внесла ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. С этим согласился только Яндола, в том время как другой потерпевший и прокурор выступили против. Ходатайство удовлетворено не было. На вопрос о признании вины Кудин уклонился от прямого ответа и признал, что от его действий пострадали два силовика. Он подчеркнул, что нанес удары Яндоле и Зорину не умышленно, а в целях самообороны. Ранее он заплатил пострадавшим компенсации.

Дело Алексея Кудина

В случае признания вины по уголовному делу о "сопротивлении сотруднику милиции" на акции протеста 12 августа 2020 года Алексею Кудину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Его адвокат Мария Красова заявила DW, что его подзащитного ожидает "показательный процесс". При этом, как утверждает защита Кудина, он сам при задержании был "жестоко избит, и следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

В августе 2020 года единоборец был задержан в Беларуси за участие в массовых протестах против официальных итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, и после десятидневного пребывания под административным арестом переведен на домашний. В ноябре он покинул страну и уехал в Россию. Белорусские власти объявили его в розыск, в январе 2021 года по запросу белорусской стороны он был арестован и помещен в СИЗО Зеленограда. После этого Кудин обратился к российским властям с заявлением о предоставления ему убежища, но ответа на свое ходатайство не получил.

После того как в апреле 2021 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину, белорусский спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, но его апелляция была отклонена. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток, но Москва в конце июля выдала атлета Минску

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