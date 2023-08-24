В Азии сочли безответственным сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Азиатские страны критикуют сброс воды зараженной радиацией воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в воды Тихого океана, который власти Японии начали в четверг, 24 августа. "Океан является общим достоянием всего человечества, и принудительное начало сброса ядерных сточных вод "Фукусимы" является крайне эгоистичным и безответственным актом, игнорирующим международные общественные интересы", - заявил, в частности, МИД Китая.

По мнению Пекина, Япония "не доказала легитимность" своего плана и "долгосрочную надежность оборудования по очистке радиоактивных сточных вод". Кроме того, власти в Токио не доказали подлинность и точность данных о безвредности сбрасываемой соды для морской среды и здоровья человека, считают в Китае. "Японская сторона перенесла риски на весь мир и передала боль будущим поколениям", - заявило китайское ведомство.

В Сеуле призвали обеспечить прозрачность сброса воды с "Фукусимы-1"

В свою очередь в Южной Корее призвали Токио обеспечить прозрачность процесса по сбросу вод с АЭС "Фукусима-1". Власти Японии должны со всей ответственностью раскрывать информацию в этой связи и соответствующие планы на ближайшие 30 лет, заявил премьер-министр Хан Док Су. Кроме того, глава южнокорейского правительства указал, что запрет на импорт рыбы и продуктов питания из окрестностей Фукусимы останется в силе до тех пор, пока не ослабнет обеспокоенность общественности.

Южнокорейская полиция в тот же день задержала не менее 16 человек, которые вошли в здание посольства Японии в Сеуле во время акции протеста против сброса воды с АЭС. Молодые активисты развесили перед посольством баннеры, осуждающие решение Токио: "Море - это не мусорная корзина Японии", "Немедленно прекратите сливать загрязненную воду" и другие. Протесты против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" прошли также в ряде других азиатских городов, в том числе, Гонконге и Токио.

Невзирая на противодействие японских рыбаков и протесты со стороны Китая, премьер-министр Фумио Кисида 22 августа заявил о предстоящем сбросе очищенной воды с поврежденной АЭС "Фукусима-1", использовавшейся для охлаждения ядерных реакторов. В начале года сообщалось, что власти Японии спустя 12 лет после катастрофы намерены слить в океан более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".

Катастрофа на АЭС "Фукусима-1"

Атомная станция "Фукусима-1"получила сильные повреждения 11 марта 2011 года, когда после землетрясения магнитудой 9,0 на префектуру Фукусима обрушилось цунами. В результате произошло полное обесточивание станции и отказ систем аварийного охлаждения. В последующие часы и дни происходило расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не было.

Впервые о необходимости слить накопившуюся радиоактивную воду в Японии заявили весной 2021 года. Международное агентство по атомной энергии поддержало эти планы, посчитав их безопасными. Компания-оператор АЭС ТЕРСО заверила, что уровень радиации перед сбросом воды будет снижен до допустимых значений. Тем не менее, планы по сливу зараженной воды вызвали недовольство в Китае и Южной Корее. Работы по полному выводу АЭС из эксплуатации могут занять несколько десятков лет.

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