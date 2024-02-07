В Азербайджане проходят досрочные президентские выборы

Избирательные участки в бывшей советской республике открылись утром. Считается, что глава государства Ильхам Алиев будет переизбран на новый срок. Оппозиция бойкотировала выборы и назвала их "фарсом".

Утром в среду, 7 февраля, в Азербайджане начались досрочные президентские выборы. Глава государства Ильхам Алиев, с высокой вероятностью, будет переизбран на новый срок. 62-летний президент правит страной с 2003 года - с момента смерти своего отца и предшественника Хайдара Алиева. Оппозиция бойкотировала выборы и назвала их "фарсом".

Выборы, первоначально назначенные на 2025 год, действующий президент страны перенес на февраль 2024 года и назвал их в январе "началом новой эры". Объясняя причины переноса даты выборов, Алиев, среди прочего, отметил, что в 2023 году исполнилось 20 лет его нахождения у власти. "Мы должны принять это как некий итог. Проведение президентских выборов подытожит и этот хронологический период", - сказал он.

В сентябре Азербайджан начал военное наступление на Кавказе, чтобы привело к прекращению существования ранее самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, населенной преимущественно армянами. Осенью 2023 года десятки тысяч армян покинули свои жилища в этом регионе, что дало возможность поселения на эти земли гражданам Азербайджана. Президент Алиев считает, что тем самым "воссоединил" свою страну.

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