В Астане прошли задержания в день инаугурации Токаева

В столице Казахстана Астане в день инаугурации победившего на внеочередных президентских выборах действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, в субботу, 26 ноября, прошли задержания. Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Казахстанское онлайн-издание "Власть" предполагает, что группа людей, собравшиеся днем у торгового центра "Мега" и направившиеся потом в сторону центра Астаны, могли быть сторонниками проекта TDFA Марата Абиева.

Абиев - основатель фонда TDFA, занимающегося развитием сельского хозяйства.

Издание "Орда" писало , что он, возможно, имеет связи с зятем бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым и другими родственниками бывшего главы государства.

Онлайн-издание "БАСЕ" также связывает выступления в Астане с Маратом Абиевым. В информационном сюжете, опубликованном в YouTube-канале издания , показаны отрывки выступления последнего перед своими сторонниками, которых Абиев призывает "сделать мирный митинг".

В Telegram-канале "БАСЕ" уточняется, что акция стала протестом "против инаугурации узурпатора Токаева".

Отключение интернета в Астане во время протестной акции

Корреспонденты издания "БАСЕ" сообщают также, что во время акции в Астане произошло отключение интернета и связи.

В свою очередь казахстанское онлайн-издание 24.kg указывает , что на акцию вышли "сотни" людей, а проблемы с интернетом, возникшие во время мероприятия, продлились около часа.

Между тем Telegram-канал "Tengrinews.kz - Новости Казахстана" пишет, что временное отсутствие возможности выхода в интернет в Государственной технической службе объяснили сбоями на телекоммуникационном оборудовании, произошедшими после аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астана и Акмолинской области.

Точное число задержанных на акции в Астане на даннный момент неизвестно. Проект "Радио Свобода" "Радио Азаттык" , ссылаясь на местные СМИ, пишет в этой связи о "десятках" людей.

МВД Казахстана о шествии в Астане

Со своей стороны МВД Казахстана, комментируя акцию, указало, не называя Абиева прямо, что "предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей", организовал в одном из ночных клубов в Астане культурно-массовое мероприятие для молодежи. В ходе этого мероприятия он, "сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей", утверждает министерство.

В результате акции, которую казахстанская полиция называет "незаконным шествием" и "провокацией", по данным МВД, были созданы "препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры". На требования полиции прекратить акцию ее участники не реагировали, говорится в сообщении.

"В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка", - подчеркивают в МВД .

Смотрите также: