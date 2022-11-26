Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева состоялась в субботу, 26 ноября, - всего через четыре дня после официального подведения итогов внеочередных президентских выборов. По данным ЦИК, он набрал более 80 процентов голосов избирателей. Инаугурация транслировалась в прямом эфире практически всех ведущих телеканалов страны, а также в социальных сетях. После принятия присяги новоизбранный президент в своем выступлении перед членами правительства, депутатским корпусом, крупным бизнесом и зарубежными гостями сообщил о своих планах по реформированию Казахстана в предстоящие годы.

Президент обещает модернизацию всех сфер жизни

"Для меня интересы государства превыше всего. Сделаю все, чтобы в предстоящие семь лет оправдать высокое доверие народа. Теперь наша общая цель - построить справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан", - заявил президент Токаев в своем выступлении на церемонии инаугурации. По его словам, в настоящий момент Казахстан находится в самом начале тернистого пути, и каждый гражданин страны должен осознавать свою ответственность за будущее страны. "Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни - от образования до индустриализации", - подчеркнул новоизбранный президент Казахстана.

Церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Фото: Kazakh Presidential press office/ITAR-TASS/IMAGO

В числе своих первоочередных задач Касым-Жомарт Токаев назвал устранение искусственных барьеров и ограничений для предпринимателей, которые помогут начать реальную индустриализацию, а также строительство и модернизацию инфраструктуры страны. Особое внимание президент Казахстана намерен уделить развитию сельской местности, где проживает около 40 процентов граждан республики. Необходимо, по словам Токаева, "восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы". Объявил он и о своем решении подписать указ о назначении на 14 января 2023 года выборов в верхнюю палату парламента Казахстана, которые станут "продолжением практической реализации конституционной реформы".

Оппозиция: Токаев не выполнил внутриполитические обещания

Интересно, что предстоящие внутриполитические изменения в Казахстане большинство экспертов из оппозиционной среды, к которым обратился корреспондент DW, прокомментировать не смогли. Оказалось, что они просто не захотели знакомиться с инаугурационной речью Токаева, посчитав, что ничего нового президент сказать не сможет. С этим мнением где-то согласен и правозащитник, лидер общественного фонда Liberty Галым Агелеуов, который все же нашел время для ознакомления с выступлением президента Казахстана. "К сожалению, Токаев ничего нового не сказал. Более того, он не подвел итоги своих предыдущих посланий народу. По идее, он должен был отчитаться об уже сделанных делах за три года своего президентства, прежде чем вступить на новый этап", - заметил Галым Агелеуов, подчеркнув, что прежние его обещания внутриполитического характера, касающихся расширения гражданских прав и свобод, фактически оказались провальными. "Это касается митингов и собраний. Это касается выборных процессов. То есть, все заявленные им демократические реформы оказались нереализованными", - считает правозащитник.

ВыступлениеКасым-Жомарта Токаева на церемонии вступления в должность президента Казахстана Фото: Kazakh Presidential press office/Xinhua/IMAGO

Иного мнения придерживается депутат Мажилиса (нижней палаты парламента РК. - Ред.) от доминирующей в высшем законодательном органе партии Amanat (Завет. - Ред.) Канат Нуров. Он не согласился с распространенной среди оппозиционеров точкой зрения. По его мнению, в выступлении президента Токаева были названы, по меньшей мере, две новые важные вещи. "Из нового было то, что без изменения ценностей гражданского общества не будет никакого дальнейшего прогресса государства. Кроме того был сделан упор на то, что наша казахская государственность началась с Золотой Орды. То есть, нам нужны новые ценности, чтобы победить системную коррупцию, и все должны знать, что наша государственность имеет глубокие древние корни и тоже была державой, великой империей", - заметил Канат Нуров.

Токаев стремится к стратегическому партнерству с соседними странами

Важным пунктом в выступлении Касым-Жомарта Токаева стало и его определение приоритетов внешней политики Республики Казахстан. "В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Китаем, Россией и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - заявил президент Казахстана. При этом он добавил, что будут прилагаться и все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.

Бывший дипломат, лидер движения "Халык сенімі" (Народное доверие. - Ред.) Казбек Бейсебаев в беседе с DW выразил уверенность, что внешнеполитической части своего выступления Токаев уделил особое внимание. "Если раньше приоритеты подразумевались, то теперь они обозначены достаточно четко - Россия, Китай, страны Центральной Азии. Все они наши ближайшие соседи, и с ними идет активная торговля", - заметил Казбек Бейсебаев.

Обратил внимание экс-дипломат и на отсутствие в речи Токаева упоминания ситуации вокруг Украины.По его мнению, это связано с предстоящей поездкой президента Казахстана в Москву, где у него намечена встреча с Владимиром Путиным. "После того, как они вместе в режиме онлайн 28 ноября откроют форум межрегионального сотрудничества в Оренбурге, Токаев поедет во Францию. И думаю, что на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном он повезет какие-то предложения по Украине от Путина, а заодно выслушает точку зрения Европы", - предположил Казбек Бейсебаев. Он допускает, что Токаев может попытаться взять на себя роль посредника. Тем более, заметил собеседник DW, что на состоявшейся 23 ноября встрече глав государств-членов ОДКБ в Ереване президент Казахстана предложил начать совместный коллективный поиск формулы мира для завершения войны России с Украиной.

По информации пресс-службы президента Казахстана, официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Францию состоится 29-30 ноября.

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