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В Амстердаме прошел масштабный марш в защиту климата

Роман Сулима
12 ноября 2023 г.

Около 70 тысяч демонстрантов в столице Нидерландов потребовали срочного принятия мер по защите климата. Массовый митинг прошел в преддверии парламентских выборов в стране.

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Марш в защиту климата в Амстердаме
Марш в защиту климата в АмстердамеФото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

В столице и самом крупном городе Нидерландов в воскресенье, 12 ноября, состоялась наиболее массовая в истории страны демонстрация против изменения климата. По данным амстердамской полиции, к маршу присоединилось около 70 тысяч человек, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший еврокомиссар по вопросам климата Франс Тиммерманс, который возглавит альянс левых на предстоящих парламентских выборах.

Протестующие несли таблички с надписями "Хватит нести чушь, сократите выбросы!" и "Не нравится наш Климатический марш? Попробуйте пожить на Марсе". Некоторые из демонстрантов были одеты в снаряжение для подводного плавания, тем самым намекая о повышении уровня моря.

Участники марша прошли 3,5 км по Амстердаму под пение, скандирование и свист. "Я здесь потому, что не хочу, чтобы на планете было жарче, чем сейчас, и хочу, чтобы Северный полюс оставался таким же холодным, как сейчас, и мы хотим привлечь к этому внимание", - заявила агентству Reuters одна из участниц акции протеста. Организаторы оценили число демонстрантов в 85 тысяч.

Тунберг вновь использовала митинг для выражения своей пропалестинской позиции

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг в очередной раз использовала демонстрацию для того, чтобы встать на сторону палестинцев. Надев на шею черно-белый шарф, она заявила на митинге в Амстердаме, что движение в защиту климата обязано "прислушиваться к голосам тех, кто угнетен, кто борется за мир и справедливость".

Затем Тунберг передала микрофон женщине, которая также была одета в палестинский шарф, и заявила, что Израиль "совершает геноцид", а также "намеренно атакует больницы и мирных жителей" сектора Газа. Многие участники акции возмущенно отреагировали на эти высказывания. Один из митингующих поднялся на сцену и крикнул в микрофон: "Я пришел сюда на демонстрацию по климату, а не для того, чтобы выслушивать политические взгляды".

При этом шведская экоактивистка призвала митингующих "сохранять спокойствие" и несколько раз проскандировала в микрофон: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле", тем самым, очевидно, подразумевая палестинские территории. После климатической акции в Стокгольме в прошлом месяце Тунберг уже подвергалась критике за то, что не упомянула израильтян, ставших жертвами кровавой бойни, которую устроило 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией.

Проблемы климата - не в приоритете для большинства граждан Нидерландов

Подданные Нидерландов придут на избирательные участки 22 ноября после предвыборной кампании, в которой до сегодняшнего дня доминировали дискуссии о миграции и росте стоимости жизни. Как показывают последние опросы общественного мнения, вопросы защиты климата в целом занимают гораздо более низкое место в списке приоритетов большинства населения королевства.

В свою очередь, коалиция Тиммерманса сделала вопрос изменения климата одним из приоритетов. В настоящее время, согласно опросам, альянс из Партии труда и "Зеленых левых" занимает третье место, уступая двум консервативным партиям, которые делают больший акцент на необходимости ограничения миграции.

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