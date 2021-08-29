Узбекистан поможет Германии эвакуировать людей из Афганистана

Узбекистан обещал Германии помочь в эвакуации немцев и нуждающихся в защите из Афганистана, сообщил в Ташкенте в понедельник, 30 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Он отметил, что правительство в Берлине заинтересовано лишь в транзите эвакуируемых из Афганистана в Германию через Узбекистан.

Других просьб к Ташкенту о содействии не выдвигалось, подчеркнул Мас на фоне дебатов о целесообразности размещения афганских беженцев на территории соседних с Афганистаном государств. В настоящее время Узбекистан почти не пропускает беженцев из Афганистана через совместную границу.

Трудности с эвакуацией

Глава германского МИДа назвал весьма сложной задачей эвакуацию людей из Афганистана наземным путем после прекращения эвакуации по воздуху. Он пояснил, что, с одной стороны, необходимы гарантии безопасности со стороны талибов, а с другой - нельзя называть месторасположение пунктов сбора для эвакуируемых, как это было в Кабуле, поскольку туда стекутся десятки тысяч людей, которые не входят в число подлежащих эвакуации.

По словам Хайко Маса, соседние с Афганистаном государства хотят провести встречу, чтобы координировать политику в отношении этой страны. В конференции по Афганистану планируется участие Таджикистана, Пакистана, Туркменистана, Ирана и Узбекистана.

Мас также подчеркнул важность участия России и Китая в такой встрече. Он напомнил о предстоящих в Совете Безопасности ООН переговорах о согласовании резолюции по Афганистану. Эти переговоры покажут, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству, отметил глава МИД ФРГ.

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