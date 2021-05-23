Университет в Вильнюсе требует от Минска освобождения своей студентки

Базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) требует от властей Беларуси незамедлительно освободить магистрантку этого вуза Софию Сапегу, которая была задержана вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем во время вынужденной посадки рейса FR 4978. Об этом говорится в заявлении университета, опубликованном на его сайте в понедельник, 24 мая.

В документе указывается, что гражданка России Сапега, которая учится в ЕГУ в рамках программы "Международное право и право Европейского союза", была задержана накануне при возвращении из отпуска сотрудниками Управления Следственного комитета по Минску "по надуманным и необоснованным обстоятельствам" в результате "проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолета".

ЕГУ призывает партнеров вступиться за Софию Сапегу

Университет настаивает на необходимости предоставления Софии Сапеги безотлагательной консульской помощи и призывает международных партнеров, доноров и правозащитное сообщество способствовать ее незамедлительному освобождению. ЕГУ отмечает, что поддерживает связь с семьей своей студентки.

"Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси, - говорится в обращении. - Мы солидарны со всеми незаконно задержанными и подвергающимися беспрецедентному политическому преследованию жителями Беларуси. Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапега". Авторы заявления напоминают, что политзаключенными в Беларуси признаны студенты ЕГУ Мария (Марфа) Рабкова, Акихиро Гаевский-Ханада, а также выпускники Николай Дедок и Владимир Малаховский.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Кремля нет никакой информации о задержании в Минске российской гражданки после экстренной посадки самолета Ryanair.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair 23 мая совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - сооснователя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Гостелевидение Беларуси подтвердило факт задержания Романа Протасевича.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, резко осудили в Германии, Евросоюзе, США и НАТО. Инцидент станет одной из основных тем на саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 24 мая.

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