Умер от выстрела, но признан виновным. Год после протестов в Бресте

11 августа 2020 года в Бресте проходила акция протеста несогласных с официально объявленными итогами выборов президента Беларуси. Поздним вечером в этот день ранение в затылок получил 44-летний Геннадий Шутов. Мужчину доставили в больницу, а затем перевезли в военный госпиталь в Минске, где через неделю после случившегося он скончался.

Умер от выстрела и признан виновным

По первоначальной версии МВД, Геннадий Шутов вместе со своим другом Александром Кордюковым напал на милиционеров и попытался отобрать у них оружие. При этом утверждалось, что нападавшие якобы наносили удары, использовав металлическую трубу. Один из силовиков вынужден был произвести выстрел на поражение в целях самообороны.

На могиле Геннадия Шутова

Уголовное дело по факту гибели Шутова так и не возбудили, а вскоре сам погибший и его друг стали обвиняемыми по факту покушения на убийство представителей силовых структур. Причем речь шла уже не о сотрудниках милиции, а о военнослужащих сил специальных операций: потерпевшими оказались Роман Гаврилов и Арсений Голицын. Они прибыли из Марьиной Горки, где дислоцируется их воинская часть, в Брест "для охраны общественного порядка".

В итоге, 25 февраля 2021 года приговором Брестского областного суда погибший от ранения Геннадий Шутов был признан виновным без назначения наказания, а Александр Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля, осужден на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Верховный суд приговор не отменил

Как рассказала дочь Геннадия Шутова - Анастасия Баранчук - тот судебный процесс, как и сам приговор, стал для всей семьи шоком. Во время суда она отказалась от предложения закрыть уголовное дело в связи с гибелью отца, поскольку считает, что на скамье подсудимых должны оказаться те, кто причастен к его смерти. Тем более, что в суде установлено, что роковой выстрел сделал Роман Гаврилов.

Анастасия с отцом Геннадием Шутовым. Фото из архива

"Конечно, важно при каких обстоятельствах это произошло: почему военнослужащие из другого города оказались в тот день в Бресте якобы для поддержания общественного порядка, были одеты в обычную одежду и имели при себе стрелковое оружие", - задается вопросом Анастасия Баранчук.

Пока же, по ее словам, добиться справедливости и законности в Беларуси не удается: 14 мая Верховный суд РБ оставил приговор в отношении Геннадия Шутова и Александра Кордюкова без изменений. Семья погибшего намерена обратиться в международные судебные инстанции. "Я буду настаивать, и рано или поздно добьюсь этого - в память об отце", - говорит Анастасия.

Год без отца и задержание сына

О том, как был прожит этот год, дочь Геннадия Шутова рассказывает сдержанно. "Всей нашей семье не хватает папы - его поддержки, и общения с ним. В последнее время виделись не часто, поскольку он был занят на работе, но постоянно находились на связи", - говорит Анастасия.

Дмитрий Шутов

Теперь же, по ее словам, в семье Шутовых стараются больше времени проводить вместе, чтобы поддерживать друг друга. "От людей, даже порой совершенно незнакомых, тоже ощущаем поддержку: люди приходят на могилу к отцу, выражают сочувствие. Наша семья очень благодарна всем, кто стремится поддержать и помочь", - рассказывает Анастасия Баранчук и делится еще одной историей.

7 августа, накануне годовщины начала масштабных протестов в Беларуси, в дом в Жабинке (город-спутник Бреста), где вместе с мамой живет сын Геннадия Шутова - Дмитрий - пришли сотрудники милиции. Они провели обыск и задержали 24-летнего Дмитрия: позже стало известно, что его отвезли в Брест и отправили в изолятор временного содержания.

"Как оказалось, в тот день в Жабинке задержали более десятка человек. С чем это было связано - непонятно: могу только догадываться, что это имеет отношение к протестам, хотя мой брат участия в них не принимал и раньше не задерживался", - говорит Анастасия. Она также пояснила, что незадолго до этого Дмитрий Шутов трудоустроился в новом месте и успел там поработать всего два дня.

По одной из версий, "облава" в Жабинке могла быть формально связана с одним из Telegram-каналов, который в Беларуси признан "экстремистским". В результате, Дмитрия Шутова отпустили спустя 72 часа после задержания. Составлен ли на него протокол об административной правонарушении и будет ли суд - пока информации нет.

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