 Улицу у посольства РФ в Вильнюсе назовут в честь героев Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 04.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Улицу у посольства РФ в Вильнюсе назовут в честь героев Украины

Решение изменить название улицы, где находится здание дипломатического представительства РФ, - это выражение протеста Вильнюса против вторжения России в Украину.

Акция протеста против аннексии Россией Крыма перед зданием посольства РФ в Вильнюсе в марте 2014 года (фото из архива)

Акция протеста против аннексии Россией Крыма перед зданием посольства РФ в Вильнюсе в марте 2014 года (фото из архива)

В знак протеста против  вторжения России в Украину  столица  Литвы  Вильнюс хочет назвать одну из улиц в честь героев-украинцев. Ранее не имевшая названия улочка, ведущая к российскому посольству в Вильнюсе, будет называться "улицей Героев Украины", так что у посольства РФ появится новый адрес, объявил в четверг, 3 марта, мэр города Ремигиюс Шимашюс. По его словам, цель заключается в том, чтобы довести до сведения главы российского государства Владимира Путина, что "украинцы действительно существуют, и они - настоящие герои".

Мэр Вильнюса: Путина ждет Гаага

Шимашюс назвал главу Кремля "нацистом". "Табличка с названием улицы на здании российского посольства будет напоминать Путину о том, что его ждет Гаага", - указал мэр столшицы Литвы в интервью информагентству AFP, имея в виду  Международный уголовный суд. Его главный прокурор объявил в четверг о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

По словам Шимашюса, ожидается, что Вильнюсский городской совет примет решение об изменении названия улицы на следующей неделе. "Визитная карточка каждого сотрудника российского посольства отныне будет посвящена украинским героям", - написал он в Facebook. И, как мэр добавил в Twitter, он не думает, что почта "обязательно будет доставлять письма, если адрес укажут неправильно".

Пока значится, что российское посольство располагается на улице Латвийской. Но если маленькой безымянной улице, ведущей прямо к нему, дать название, адрес дипломатического представительства РФ изменится.

Не первая символическая акция протеста против действий РФ

Литва нередко привлекает к себе внимание символическими акциями протеста против России. Так, в 2018 году власти Вильнюса переименовал площадь неподалеку от российского посольства в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Литва, Латвия и Эстония давно выступают за более жесткую позицию в отношении России в ЕС и НАТО. А после того как неделю назад началось российское вторжение в Украину, опасения в связи с возможным нападением РФ в странах Балтии еще больше усилились.

Война России против Украины

Президент России  Владимир Путин  в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью  защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти западных стран ввели санкции в отношении России.

Смотрите также:

  • Киев

    Война в Украине - 03.03.2022

    За первую неделю со времени начала российской военной агрессии Украину, по данным ООН, вынуждены были покинуть уже более одного миллиона беженцев - одна из первых новостей, с которой началось утро восьмого дня войны. Эта фотография сделана на вокзале в Киеве накануне - 2 марта.

  • Берлин, 1 марта

    Война в Украине - 03.03.2022

    Чтобы оказать помощь людям из Украины, поезда из соседней Польши в Германии встречают добровольцы. Эта фотография сделана в Берлине. Беженцы могут получить бесплатные билеты для продолжения поездки к родственникам или знакомым. Кому ехать дальше некуда, помогают добраться до пунктов приема и временного размещения.

  • Медыка

    Война в Украине - 03.03.2022

    В другом направлении. Мужчины-добровольцы возвращаются в Украину из-за границы, чтобы защищать страну с оружием в руках. Эта фотография сделана 2 марта на польско-украинской границе около села Медыка.

  • Беларусь

    Война в Украине - 03.03.2022

    3 марта вечером в Беларуси завершился второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. "Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

  • Бородянка

    Война в Украине - 03.03.2022

    Разрушенный жилой дом в поселке Бородянка в Бучанском районе Киевской области, 3 марта.

  • Горенка

    Война в Украине - 03.03.2022

    Деревня Горенка под Киевом была основана в 1552 году. До начала войны в ней проживало около пяти тысяч человек. Внутренний двор одного из домов после обстрела, 2 марта.

  • Горенке

    Война в Украине - 03.03.2022

    81-летний житель этой деревни - учитель французского языка Петр Выерко готов защищать свой дом и близких в Горенке с оружием в руках.

  • Киев

    Война в Украине - 03.03.2022

    Мать с младенцем в бомбоубежище в Киеве, 2 марта. Девочка появилась на свет в подвале больницы, ставшем во время войны родильным отделением.

  • Украина

    Война в Украине - 03.03.2022

    Российская военная техника где-то на территории Украины. Фотография министерства обороны РФ, 3 марта. Накануне в Москве были впервые опубликованы официальные данные о потерях в армии - на порядок ниже сведений, которые сообщают украинские власти. Несколько сотен или уже несколько тысяч…. Проверить эти сведения в условиях боевых действий невозможно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 03.03.2022

    Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине пытается получать и собирать информацию о жертвах среди гражданского населения. По данным на 1 марта, с момента начала войны в Украине погибло более двухсот мирных жителей, более пятисот человек получили ранения. На фотографии - разрушения в городе Ирпень в Киевской области, 2 марта.

  • Лондон

    Война в Украине - 03.03.2022

    В знак поддержки и солидарности наследник британского престола принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили украинскую православную церковь и общину в Лондоне, 2 марта.

  • Пекин

    Война в Украине - 03.03.2022

    В четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в Пекине в нейтральном статусе и отстранил их от участия в этих соревнования. Президент МПК Эндрю Парсонс отметил: "Ясно, что быстро эскалирующая ситуации поставила нас в уникальное и невозможное положение непосредственно перед началом Игр".

  • Гамбург

    Война в Украине - 03.03.2022

    Страны ЕС реализуют санкции в отношении ближайшего окружения российского руководства. По данным Forbes, в Гамбурге арестована 156-метровая яхта Dilbar Алишера Усманова. Она находится в этом городе на ремонте с октября 2021 года. Позже власти Франции сообщили о конфискации яхты Amore Vero, ранее - "Принцесса Ольга", принадлежащей Игорю Сечину

  • Алексей Венедиктов. Фото из архива

    Война в Украине - 03.03.2022

    Утром третьего числа было объявлено о решении Совета директоров "Эха Москвы" ликвидировать радиоканал и сайт. Главный редактор Алексей Венедиктов сообщил об этом в своем Telegram-канале. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 03.03.2022

    В России продолжаются акции протеста. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", только второго марта на них по всей стране было задержано более 700 человек. Эта фотография сделана в Санкт-Петербурге.

  • Ватикан

    Война в Украине - 03.03.2022

    Молитва за мир в Ватикане в Пепельную среду - первый день Великого поста. "Тот, кто ведет войну, забывает о человечности, не исходит от народа, не видит конкретной жизни людей, а ставит частные интересы и власть превыше всего. Он полагается на дьявольскую и извращенную логику оружия, которая максимально далека от Божьей воли", - заявил папа Франциск несколько дней назад, объявляя об акции.

  • Лос-Анджелес

    Война в Украине - 03.03.2022

    Цвета национального флага Украины - по всему миру. Из многочисленных таких фотографий сегодня мы выбрали эту - из американского Лос-Анджелеса.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 38:41

Неделя войны в Украине. Страшные итоги военного конфликта (03.03.2022)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Ситуация в Украине: в стране уже восемь дней идет война (03.03.2022)  

Как санкции из-за Украины коснутся обычных россиян (02.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней  

Как российское вторжение в Украину изменило статус Лукашенко  

Германия принимает беженцев из Украины по упрощенной процедуре  