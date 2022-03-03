Чехия отменила наказание для граждан, желающих воевать на стороне Украины

Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины против российской агрессии, на родине не будет грозить наказание. Как заявил вечером в четверг, 3 марта, в Праге премьер-министр Петр Фиала, он договорился с президентом Милошем Земаном о том, что добровольцы, решившие отправиться в Украину для участия в войне с Россией, в случае уголовного преследования будут освобождены от наказания.

"На встрече с господином президентом мы договорились о том, что людям, которые хотят поехать в Украину и будут воевать на стороне Украины, мы можем гарантировать отсутствие наказания в виде снятия ответственности", - написал Фиала в Twitter.

Гражданам Чехии в принципе запрещено служить в иностранной армии. И, как отметил глава правительства, вопрос о внесении поправки в соответствующий закон в настоящее время не обсуждается. Но поскольку президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев с боевым опытом поддержать его страну в отражении российской агрессии, около 400 добровольцев обратились к чешским властям с просьбой сделать исключение. Чешская Республика является членом оборонного альянса НАТО с 1999 года и находится менее чем в 400 километрах от Украины.

Вторжение России в Украину

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти западных стран ввели санкции в отношении России.

Смотрите также:

Что происходит в Украине после вторжения России Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

Что происходит в Украине после вторжения России Обращение президента Украины Владимира Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

Что происходит в Украине после вторжения России Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

Что происходит в Украине после вторжения России Российские ракетные удары по Киеву В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

Что происходит в Украине после вторжения России Взрывы в Мариуполе Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

Что происходит в Украине после вторжения России Ракетные удары по Харькову Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

Что происходит в Украине после вторжения России Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

Что происходит в Украине после вторжения России Рухнувший российский беспилотник в центре Киева Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

Что происходит в Украине после вторжения России Жители Киева уезжают из города Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

Что происходит в Украине после вторжения России Очереди у банкоматов У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Автор: Марина Барановская

