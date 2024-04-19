Навальная получила за себя и мужа "Премию за свободу СМИ"

"Вы вручаете эту награду мне и Алексею. Два месяца назад Путин убил его в тюрьме. Это означает, что я должна продолжать нашу работу. Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело ", - такое заявление сделала Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - в пятницу, 19 апреля, в баварском Гмунде-на-Тегернзе на церемонии вручения немецкой "Премии за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), которая в этом году была присуждена ей и ее мужу (посмертно).

"Навальные - герои сопротивления нашего времени"

"Юлия Навальная - отважный лидер движения сопротивления в России. После смерти своего мужа Алексея, погибшего 16 февраля 2024 года в сибирском лагере от рук применяющих пытки приспешников Владимира Путина, она является лидером демократического пробуждения в России", - говорилось в обосновании выбора жюри.

"Тот факт, что Юлия Навальная оказалась готова взять на себя все опасности, которые означает противостояние российскому режиму, дает многим критично мыслящим людям необходимую надежду, именно сейчас", - подчеркнула ведущая церемонии 19 апреля . - Мать двоих детей хочет, чтобы Путина привлекли к ответственности за то, что он причинил ей и ее семье, а также в особенности за то, что он причиняет Украине и России. Супружеская пара Навальных награждается за отважную и лишенную насилия борьбу против жестокой диктатуры в России. Они - лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Они - герои сопротивления нашего времени, которые приносят в жертву свою жизнь ради лучшего мира".

"В своей работе она не только выдвигает обвинения против Путина и его режима, но и излучает заразительный оптимизм, который дает надежду на лучшую Россию. Именно этот оптимизм дает силу в самые темные времена", - подчеркнул председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в торжественной речи по случаю награждения.

При вручении премии Юлии Навальной присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали вдове российского оппозиционера.

Немецкая "Премия за свободу СМИ"

Немецкая "Премия за свободу СМИ" учреждена в 2015 году и ежегодно вручается в рамках форума в честь отца послевоенных экономических реформ в Германии, второго канцлера ФРГ Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard). Ее присуждают людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии.

В 2023 году ее лауреатом стал основатель Форума свободной России Гарри Каспаров. В 2022 году премия была присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и российской журналистке Марина Освянниковой, которая после протестов, однако, была исключена из числа лауреатов.

В прошлые годы этой награды в числе прочих были удостоены экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, экс-президент СССР Михаил Горбачев, князь Монако Альберт II, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также один из лидеров немецкой Свободной демократической партии (СвДП), ныне министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).