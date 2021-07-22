 Украина запросила у ЕС консультации о сделке Германии и США по СП-2 | Новости из Германии об Украине | DW | 23.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина запросила у ЕС консультации о сделке Германии и США по СП-2

Еврокомиссия сообщила, что получила запрос Киева о консультациях по "Северному потоку -2". Украина ссылается на статьи Соглашения об ассоциации с ЕС о сотрудничестве при решении вопросов газовой инфраструктуры.

Строительство Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

Власти Украины подали заявку о проведении двух консультаций на уровне ЕС в связи сзаключением сделки Германии и США об урегулировании их конфликта вокруг проекта Nord Stream 2. В пятницу, 23 июля, получение данного запроса подтвердила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

По ее словам, запрос Киева основывается на статьях 274 и 338 Соглашения об ассоциации с ЕС. Среди прочего, они закрепляют обязанность сторон в случае необходимости проводить консультации и согласовывать шаги в вопросах развития инфраструктуры магистральных газопроводов. Кроме того, соглашение предписывает сотрудничество сторон в вопросах газовой торговли и безопасности поставок.

Представитель брюссельского ведомства указала, что заявка будет рассмотрена и Киев получит на нее ответ в надлежащее время.

Соглашение Германии и США по СП-2

Два дня назад стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг достройки газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Украина и Польша заявили о новых угрозах

В ответ на сообщении о заключении сделки Киев и Варшава выступили с совместным заявлением. Решение отказаться от попыток остановить запуск СП-2 "создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы", указали главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

Это решение "увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе", а также "углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", говорится в заявлении. В то же время попытки Вашингтона и Берлина устранить образующийся "дефицит безопасности" "не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток - 2", считают министры.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:50

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": что говорят Киев и Москва (22.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сделка по "Северному потоку 2": о чем конкретно договорились США и Германия (22.07.2021)  

Соглашение по "Северному потоку 2": победа Меркель или Байдена? (21.07.2021)  

Также по теме

6438646 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Брюссель проведет консультации со странами ЕС после сделки Германии и США по СП-2 22.07.2021

Еврокомиссия не изменила критическую позицию в отношении "Северного потока - 2" после преодоления разногласий Германии и США по данному проекту и обсудит договор со странами ЕС и Украиной.

***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

В балтийских странах и Украине считают сделку Германии и США по СП-2 ошибочной 22.07.2021

Комментируя договор Берлина и Вашингтона по устранению разногласий вокруг "Северного потока - 2", "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе безопасности со стороны РФ, которую не устранить компенсациями.

Реклама

Самые читаемые

Новая конституция Беларуси: какая роль уготована Лукашенко?  

Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото)  

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?  