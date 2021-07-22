Украина запросила у ЕС консультации о сделке Германии и США по СП-2

Власти Украины подали заявку о проведении двух консультаций на уровне ЕС в связи сзаключением сделки Германии и США об урегулировании их конфликта вокруг проекта Nord Stream 2. В пятницу, 23 июля, получение данного запроса подтвердила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

По ее словам, запрос Киева основывается на статьях 274 и 338 Соглашения об ассоциации с ЕС. Среди прочего, они закрепляют обязанность сторон в случае необходимости проводить консультации и согласовывать шаги в вопросах развития инфраструктуры магистральных газопроводов. Кроме того, соглашение предписывает сотрудничество сторон в вопросах газовой торговли и безопасности поставок.

Представитель брюссельского ведомства указала, что заявка будет рассмотрена и Киев получит на нее ответ в надлежащее время.

Соглашение Германии и США по СП-2

Два дня назад стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг достройки газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Украина и Польша заявили о новых угрозах

В ответ на сообщении о заключении сделки Киев и Варшава выступили с совместным заявлением. Решение отказаться от попыток остановить запуск СП-2 "создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы", указали главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

Это решение "увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе", а также "углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", говорится в заявлении. В то же время попытки Вашингтона и Берлина устранить образующийся "дефицит безопасности" "не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток - 2", считают министры.

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