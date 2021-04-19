Украина выслала российского дипломата в ответ на выдворение ее консула

Украина объявила персоной нон грата одного из советников посольства РФ в Киеве. "Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - заявил представитель МИД Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс". Он также указал, что в настоящее время решается вопрос о возвращении в Украину консула из Санкт-Петербурга.

В свою очередь российское посольство в Киеве сообщило о получении ноты от МИД Украины о выдворении из страны старшего дипломата. Высылаемым сотрудником посольства является Евгений Черников, пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Ответная мера

Выдворение российского дипломата является ответной мерой на решение МИД РФ выслать консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Российское ведоство 17 апреля заявило, что дипломат должен покинуть РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Несколькими часами ранее ФСБ России обнародовала данные о том, что украинский дипломат был задержан с поличным 16 апреля при получении у неназванного гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. По сведениям российской спецслужбы, в середине марта Сосонюк также интересовался жилищными прописками, регистрационными данными машин граждан РФ, а также данными ФСБ и базой данных уголовных дел.

В Киеве утверждают, что консул Украины в Санкт-Петербурге непричастен к получению секретной информации. Инцидент с Александром Сосонюком в МИД Украины назвали "провокацией против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России", происходящей на фоне "эскалации российской стороной ситуации в области безопасности и массированной антиукраинской пропаганды".

Обострение российско-украинских отношений

Задержание украинского дипломата в Санкт-Петербурге произошло в свете резкого обострения отношений между Россией и Украиной. Киев обвиняет Москву в переброске десятков тысяч военнослужащих к границе с Донбассом и в Крым. В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что РФ ведетподготовку к войне с его страной. Единственной альтернативой этому он назвал восстановление ядерного арсенала Украины. По словам Мельника, в подобной ситуации Киев будет еще решительнее добиваться членства в НАТО.

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