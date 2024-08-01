Украина временно приостанавливает выплаты по внешним долгам

Президент Зеленский подписал соответствующий закон, который позволяет приостановить такие выплаты до 1 октября. Речь идет о реструктуризации внешнего государственного долга на общую сумму почти 20 млрд долларов.

Украина временно приостановит выплаты по внешним долгам с четверга, 1 августа, сообщает агентство Reuters. Накануне президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который позволяет приостановить такие выплаты до 1 октября 2024 года. Первая выплата по долгам должна была также состояться 1 августа.

По словам главы бюджетного комитета Верховной рады Роксоланы Пидласы, подписанный президентом законопроект "является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долларов до конца 2027 года". При этом, утверждает она, Международный валютный фонд (МВФ) "в рабочем порядке выразил поддержку этому законопроекту".

В конце июля Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

22 июля Киев достиг "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации части своего внешнего долга, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд - до 2033 года", - написал он. По словам Шмыгаля, освобожденные ресурсы будут направлены на "насущные нужды страны", в частности оборону, социальную защиту и восстановление.

Минфин страны уточнил, что реструктуризация касается государственных облигаций на сумму 23,4 млрд долларов. Договоренности предусматривают, что действующие еврооблигации будут обменяны на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.

Как пишет Bloomberg, в Комитет владельцев еврооблигаций Украины входят инвесторы, которые вместе держат около 25% ценных бумаг. Они отказались от претензий на сумму 8,67 млрд долларов. Одобрить сделку должны будут по крайней мере две трети всех держателей евробондов.

Какова общая сумма долга

Госдолг Украины резко вырос после начала полномасштабной российской интервенции. Так, если к началу 2022 года он оценивался в 98 млрд долларов (91,5 млрд евро), то по итогам 2023 года вырос до почти 141 млрд долларов. По оценкам МВФ, к концу этого года украинский госдолг может превысить отметку в 100 процентов ВВП страны, пишет издание РБК.