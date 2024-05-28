Спикер Рады разъяснил Путину легитимность Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский останется главой государства до окончания военного положения в стране - в соответствии с конституцией и другими законами, заявил во вторник, 28 мая, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Так он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего его и парламент Украины "единственной легитимной властью" в стране.

"Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти", - написал Стефанчук в Facebook .

Владимир Путин во время визита в Узбекистан заявил на пресс-конференции, что, "по предварительной оценке", в Украине "единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады". При этом Путин сослался на статью 111-ю конституции Украины, согласно которой, по его словам, после истечения президентского срока из-за военного положения, во время которого выборы не проводятся, полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.

Сам Зеленский ранее сказал журналистам, что "высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу нелегитимности президента Украины" скучны, неинтересны и его не сильно беспокоят.

Выборы президента в Украине не объявлены из-за военного положения

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства, избираемого на 5 лет, должны были состояться 31 марта. Однако Верховная рада не стала объявлять их, поскольку в стране действует военное положение, введенное после вторжения России. Сам украинский лидер в ноябре 2023-го заявил, что "сейчас не время для выборов".

Российские политики и пропагандисты не раз подвергали сомнению легитимность Зеленского как действующего главы украинского государства. О том, что он якобы больше не является законным президентом Украины, заявляли, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-президент Дмитрий Медведев.

Для Германии Зеленский остается правомочным главой государства, заявила 21 мая в Киеве глава германского МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock).