Госдолг Германии вырос до уровня в 2445 млрд евро

Государственный долг Федеративной Республики Германия вырос до рекордного уровня и достиг по состоянию на конец 2023 года 2445,1 млрд евро. Это соответствует уровню задолженности в 28 943 евро на душу населения. Такие данные приводит Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в понедельник, 29 июля.

Указывается, что в статистике учтена суммарная задолженность общественных бюджетов Германии: федерального, земельных и муниципальных бюджетов, а также фондов социального страхования.

Для сравнения: на конец 2022 года госдолг ФРГ составлял 2368 млрд евро, или 28 165 евро на душу населения. Рост госдолга Германии в 2023 году был обусловлен повышением задолженности на федеральном и муниципальном уровнях, а также долгов фондов социального страхования. Между тем федеральным землям удалось сократить задолженность своих бюджетов, отмечается в пресс-релизе.

Кроме прочего, на объем госдолга, отраженного в статистике за 2023 год, повлияло введение в Германии дешевого проездного билета Deutschlandticket, из-за которого многие транспортные компании потерпели крупные убытки. "Без задолженности компаний общественного транспорта, учтенных на этот раз в статистике, уровень госдолга на конец 2023 года оказался бы на 9,8 млрд евро ниже и составил бы 2435,4 млрд евро, или 28 827 евро на душу населения", - поясняют в Федеральном статистическом ведомстве.

Долги федерального бюджета

На уровне федерального бюджета задолженность ФРГ в конце 2023 года составила 1696, 3 млрд евро, что выше уровня конца 2022 года на 75,9 млрд евро, или 4,7%. Это обусловлено, в первую очередь, ростом задолженности, связанной с "Фондом стабилизации экономики в сфере энергетики", из которого финансировались меры по преодолению энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, а также выделением дополнительных средств на модернизацию и переоснащение бундесвера. В общей сложности эти два направления обусловили рост госдолга на 47,3 млрд евро, следует из статистики.

Сокращение задолженности федеральных земель

В то же время задолженность бюджетов федеральных земель ФРГ на конец 2023 года сократилась на 12,7млрд евро, или 2,1%, достигнув 594,2 млрд евро. Это соответствует средней задолженности на уровне 7033 евро на душу населения. Самым высоким соответствующий показатель был в городах, имеющих статус федеральных земель: Бремене (задолженность в 34 012 евро в расчете на душу населения), Гамбурге (17 095 евро) и Берлине (16 602 евро). При этом, однако, следует учитывать, что в отличие от прочих федеральных земель города с таким статусом несут также расходы муниципального уровня, напоминает Федеральное статистическое ведомство.

Объем задолженности муниципальных бюджетов в Германии по состоянию на конец 2023 года вырос на 154,6 млрд евро, что на 9,8% выше уровня конца 2022 года. Наименее значительным за отчетный период был рост задолженности фондов социального страхования: 41 млн евро. И все же этот показатель соответствует росту задолженности на 90%: в 2022 году объем долгов в этой сфере составлял "лишь" 22 млн евро.