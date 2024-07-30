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Украина сообщила об ударе по нефтебазе в Курской области

Даниил Сотников
30 июля 2024 г.

Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Курской области, в результате чего на ней возник пожар, заявил Генштаб ВСУ. Власти региона сообщили о четырех сбитых ракетах украинской армии.

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Стела на въезде в Курск
Стела на въезде в КурскФото: Tatyana Simonenkova/TASS/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в населенном пункте Возы Курской области, сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 30 июля.

"Сегодня ночью в населенном пункте Возы Курской области России успешно поражена нефтебаза вражеского "Логистического центра номер 43". По данным разведки, в результате атаки на объекте противника произошел пожар", - сообщили в Генштабе. В ВСУ добавили, что удар был нанесен "силами и средствами" Службы безопасности Украины (СБУ) во "взаимодействии с другими составляющими Сил обороны".

Накануне Генштаб отчитался о еще одной атаке на объекты в Курской области. Центр спецопераций "Альфа" при СБУ поразил "ряд тяговых электроподстанций" в регионе, сообщили в ВСУ. В результате ударов "фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", утверждала украинская сторона.

Власти Курской области: Cбиты четыре ракеты ВСУ

Ранее власти Курской области заявили, что над регионом были сбиты четыре украинские ракеты. В ночь на 30 июля "ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами", написал в Telegram исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В ночь на 28 июля в результате атаки беспилотников возник крупный пожар на нефтебазе в Курском районе. Пожар удалось потушить лишь спустя двое суток утром 30 июля, сообщил глава региона Смирнов.

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