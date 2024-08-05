  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Украина получила от США транш на 3,9 миллиарда долларов

Сергей Гуща
5 августа 2024 г.

Средства предоставлены через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine. В этом году Украина получит 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи от США.

https://p.dw.com/p/4j7oT
Долларовые купюры (фото из архива)
Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла почти 27 млрд долларовФото: Karel Navarro/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты предоставили Украине транш в размере 3,9 миллиарда долларов. Средства поступили в государственный бюджет, сообщило украинское министерство финансов в понедельник, 5 августа. В сообщении отмечается, что финансовые ресурсы предоставлены через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

По словам главы ведомства Сергея Марченко, эта безвозвратная финансовая помощь поможет правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы, не увеличивая долговую нагрузку. Средства будут направлены на заработную плату учителям, сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другим госслужащим, а также на помощь переселенцам, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями.

"Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мессенджере Telegram. По его данным, всего Украина получит 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи от США в этом году, что позволит ей "уверенно пройти этот финансовый период". Согласно украинскому Минфину, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года прямая бюджетная поддержка со стороны США составила почти 27 миллиардов долларов. Последний транш США в размере 1,15 миллиарда долларов был предоставлен Киеву в октябре 2023 года. 

Финансовая помощь Евросоюза 

В конце июля страны Европейского Союза договорились о выделении около 4,2 миллиарда евро в качестве финансовой помощи Украине в рамках новой многолетней программы поддержки. Эта программа ЕС предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 50 миллиарда евро в течение четырех лет.  Из них 33 миллиарда евро будут выплачены в виде кредитов, а остальные - в виде безвозмездных грантов. В общей сложности 7,9 миллиарда евро уже выделено в виде промежуточного финансирования.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Сокращают ли немцы помощь Украине, фон дер Ляйен останется во главе Еврокомиссии. DW Новости

Сокращают ли немцы помощь Украине, фон дер Ляйен останется во главе Еврокомиссии. DW Новости

В Европе опасаются, что в случае победы Трамп сократит помощь Украине. На этом фоне особую тревогу вызвало сообщение о том, что Германия в следующем году может урезать расходы на военную помощь Киеву из госсредств.
Политика19 июля 2024 г.28:55 мин.
Украинские гривны в руках у женщины

Минфин Украины: В 2025 году Киеву нужно 12-15 млрд долларов помощи

Минфин Украины: В 2025 году Киеву нужно 12-15 млрд долларов помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркивает, что Киев прилагает усилия для компенсации дефицита бюджета, в частности, повышая налоги.
Конфликты30 июля 2024 г.
Показать еще