Удар ВС РФ по Днепру и другие события 457-го дня войны

Одна из ракет ВС РФ попала в здание поликлиники в Днепре, сообщили в Генпрокуратуре Украины. Канцлер ФРГ посетил Таллинн с первым официальным визитом.

На 457-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 26 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

В результате ракетного удара ВС РФ по Днепру утром 26 мая пострадал 31 человек, из них 16 - госпитализированы. Среди раненых - восемь медработников. Погибли двое мужчин - 69 и 57 лет. Об этом сообщил в Telegram председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

Одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветклиники, сообщила Генпрокуратура Украины.

"Жилой квартал. Медучреждение, ветклиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле… Все пропитано дымом, слезами и человеческим горем", - написал Лысак. По его словам, среди раненых были дети - в частности, трех- и шестилетние мальчики. Оба госпитализированы, их состояние оценивалось как среднетяжелое. По словам председателя администрации, повреждены транспортное предприятие, автозаправочная станция, частное домовладение, два частных предприятия.

Генпрокуратура Украины возбудила досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев ведения войны, сопряженного с умышленным убийством.

В ходе 13-й с начала мая ночной атаки Киев был атакован, вероятно, крылатыми ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, все цели сбиты силами ПВО.

Ночью в районе города Морозовск Ростовской области сработала система ПВО, заявил губернатор области Василий Голубев. По его словам, была сбита украинская ракета. О пострадавших или разрушениях ничего не сообщается. Как указывает РБК, в 3 км от Морозовска находится военный аэродром, где базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.

В Краснодаре на юго-западе России упали два беспилотника, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала", - написал Кондратьев в Telegram, добавив, что обошлось без жертв.

Русская служба BBC и "Медиазона" совместно с командой волонтеров на основе открытых источников установили имена уже 24 005 российских военных, погибших на войне в Украине. BBC отмечает, что треть этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных боевиков ЧВК. Журналисты полагают, что число реальных потерь ВС РФ минимум в два раза больше.

Аналитика военных экспертов

Вероятное развертывание тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Беларуси вряд ли будет означать какую-либо эскалацию со стороны Москвы, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Подписанное 25 мая в Минске соглашение направлено на закрепление фактического военного контроля РФ над этой страной, говорится в очередном аналитическом обзоре ISW. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что подписание соглашения не изменило оценки Соединенными Штатами уровня российской ядерной угрозы.

В России продолжают набирать на войну людей с различными заболеваниями, указали в ISW. По его данным, российская сторона вербует ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и гепатитом. Аналитики также обратили внимание, что Минобороны РФ отказалось расширять список болезней, с которыми не берут на военную службу.

В аннексированном Россией Крыму в последнее время отмечается существенный рост числа военизированных формирований, указывается в сводке Министерства обороны Великобритании. "Глава" Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о своей "принадлежности к казачьим традициям", отметили в британской разведке. В британской разведке считают, что эти формирования, большинство из которых получили полуофициальный статус резервных частей регулярной армии, созданы в связи с обеспокоенностью "властей" способностью "защищать полуостров" силами регулярной российской армии.

Шольц в Таллинне: Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) посетил Таллинн. Война в Украине не должна превратиться "в замороженный конфликт", заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Эстонии, Латвии и Литвы - Каей Каллас, Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните. "Ситуация с безопасностью здесь, в Балтии, на восточном фланге НАТО, остается затруднительной", - констатировал Шольц. Глава правительства Германии подчеркнул, что части прикомандированной немецкой боевой бригады будут вновь направлены в Литву для проведения учений в ближайшие недели. "Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений", - повторил канцлер обещание, данное в прошлом году.

Представитель МИД ФРГ встретился со спецпредставителем КНР

Правительство Германии настаивает, чтобы Китай использовал влияние на Россию в интересах прекращения войны против Украины. Об этом статс-секретарь в МИД Германии Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) сообщил спецпредставителю КНР по делам Евразии Ли Хуэю во время встречи в Берлине. Немецкая сторона призвала Китай повлиять на Россию с тем, чтобы та вывела войска из Украины и "прекратила безответственную риторику" о возможном применении ядерного оружия, отметил представитель МИД ФРГ. По словам Михаэлиса, Берлин ожидает, что Пекин "ясно назовет" агрессию России тем, чем она является, и осудит ее.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Ли Хуэй пытается убедить представителей ЕС признать право России на захваченные территории ради скорейшего заключения мира.

На этом фоне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что те сценарии окончания войны, которые предусматривают, что захваченные украинские территории достаются Москве, "равнозначны признанию поражения демократии, выигрыша России, консервации режима Путина и, как следствие, резкого роста конфликтов в глобальной политике".

США не хотят поощрять нападения на территорию РФ - Кирби

Администрация США "весьма отчетливо дала понять" властям Украины, что не поддерживает нападения на российскую территорию, сообщил в интервью телеканалу СNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Мы не хотим поощрять или позволять это, мы, безусловно, не хотим, чтобы любое оборудование американского производства использовалось для нападения на российскую территорию. И мы получили заверения от украинцев, что они будут уважать эти пожелания... Но мы также четко дали понять, что не хотим видеть эскалацию этой войны, которая бы выходила за рамки разрушений и насилия, уже постигших украинский народ", - сказал Кирби. Он добавил, что этот диалог не предполагал "определение последствий", а был "просто подтверждением" позиции Вашингтона.

США ввели санкции против главы подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали

США ввели санкции против гражданина РФ Ивана Маслова - главы подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали. "Есть признаки того, что "Группа Вагнера" пыталась закупить системы вооружений у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали в качестве третьей стороны", - указали в министерстве финансов США. Речь, в частности, идет о попытках закупить мины, беспилотники, радары и контрбатарейные системы для их использования в войне против Украины.

Токио объявил о новых санкциях против Москвы

Япония объявила о новых санкциях в отношении России. Будут заморожены активы 78 российских компаний и 17 частных лиц, вводятся также экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций, в частности исследовательских лабораторий, связанных с армией, передает Reuters. Запрет также будет касаться предоставления строительных и инженерных услуг в России, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Бундесвер заказал 18 танков Leopard2A8

Бундесвер заказал 18 танков Leopard2A8 у компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), сообщил немецкий машиностроительный гигант. Машины должны компенсировать передачу 18 единиц Leopard 2A6 Украине. Первые Leopard2A8 должны быть поставлены бундесверу в 2025 году. Кроме того, немецкая армия разместила заказ на производство 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Еврокомиссар - о гумпомощи ЕС Киеву

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич назвал помощь Украине "самой сложной, обширной и длительной операцией" в истории Механизма гражданской защиты Евросоюза, который был создан в 2001 году. В рамках этого механизма Украине было поставлено более 90 тысяч тонн помощи, включающей в себя оборудование и лекарства. Благодаря ему свыше 2 тысяч пациентов из Украины получили медицинскую поддержку более чем в 20 странах ЕС.

ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро (215 млрд долларов), сообщает Bloomberg. "ЕС стремится обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", - заявил агентству представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Евросоюз также заморозил 24,1 млрд евро частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции после 24 февраля 2022 года. Агентство отмечает, что Брюссель наложил санкции почти на 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий.

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