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Здание поликлиники в Днепре после российского удара 26 мая
Здание поликлиники в Днепре после российского удара 26 маяФото: DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY/REUTERS
ПолитикаУкраина

Удар РФ по больнице в Днепре: двое погибших, 23 раненых

Сергей Ромашенко
40 мин. назад

Российская ракета попала в поликлинику в Днепре. Два человека погибли, еще 23, в том числе двое детей, были ранены. Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

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Во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники, сообщила Генеральная прокуратура Украины. По последним данным, в результате обстрела два человека погибли и еще 23 были ранены. Сначала сообщалось о погибшем мужчине 69 лет, который в момент удара проходил мимо здания поликлиники. Чуть позже стало известно, что из-под завалов достали тело еще одного мужчины.

Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди раненых есть двое детей - трех- и шестилетний мальчики. Оба госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое. Из 11 госпитализированных взрослых, по словам Лысака, двое "тяжелых". На месте удара продолжают тушить пожар, охвативший 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают поиски человека, который может находиться под завалами.

В связи со случившимся Генпрокуратура Украины возбудила досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев ведения войны, сопряженного с умышленным убийством.
 

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