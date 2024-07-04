Удар дронами по Украине: 6000 человек остались без света

Российские войска в ночь на четверг, 4 июля, нанесли удар по территории Украины БПЛА типа Shahed-131/136, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. По его словам, всего из Курской области было запущено 22 дрона-камикадзе, 21 из них удалось сбить над Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областями.

Все ударные беспилотники, пытавшиеся атаковать Киев ночью, были уничтожены силами ПВО на подступах к столице, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. "В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена", - написал он в Telegram.

В Черниговской области Shahed поразил объект инфраструктуры

Власти Черниговской области, в свою очередь, заявили, что один из российских дронов Shahed поразил инфраструктурный объект. "На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", - написал в Telegram глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.

В Житомирской области в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, сообщил глава военной администрации региона Виталий Бунечко. По его словам, из-за пожара пострадала женщина, ее госпитализировали.

Число жертв российских ударов по Днепру выросло

Между тем в Днепре увеличилось число погибших в результате российских обстрелов 28 июня и 3 июля. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранение во время атаки на город накануне, она стала шестой жертвой. Кроме того, под завалами дома, частично разрушенного при ракетном ударе 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, число жертв той атаки возросло до трех.

Глава ОВА напомнил, что 4 июля в Днепре объявлен днем траура по погибшим.