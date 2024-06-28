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В Днепре российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом

Сергей Ромашенко
28 июня 2024 г.

По сведениям властей, помимо как минимум одного погибшего пострадали еще девять человек. В квартирах после ракетного удара заблокированы люди.

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Украинский пожарный за работой
Фото: Daniel Carde/ZUMA Press/picture alliance

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего частично разрушено девятиэтажное жилое здание. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погиб как минимум один человек.Пострадали девять человек, в том числе семимесячный младенец, заявил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По данным властей, в квартирах могут быть заблокированы люди. 

О частичном разрушении девятиэтажки в Днепре сообщил также председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

 

Видео с последствиями удара публикуют и украинские Telegram-каналы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по жилому дому пострадали не менее трех человек.

Незадолго до ракетного удара по Днепру Воздушные силы ВСУ предупредили, что на юго-восточном направлении Украины активна российская тактическая авиация.

 

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