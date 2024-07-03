Пять человек погибли при ударе российских войск по Днепру

Российская армия атаковала Днепр дронами и ракетами. В городе возникли пожары, есть разрушения. По данным украинских властей, пострадали более 30 человек.

По меньшей мере пять человек погибли и 34 получили ранения в результате российских ударов по городу Днепр утром в среду, 3 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак писал о четырех погибших. По словам Лысака, российские военные обстреляли город ракетами и беспилотниками. Среди раненых - 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

В результате атаки произошло несколько пожаров и есть разрушения, сообщил Лысак. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опубликовал кадры поврежденного торгового центра в Днепре. По его словам, повреждена также автозаправочная станция.

В Днепре 4 июля объявлен днем траура по погибшим при атаке войск РФ, сообщил мэр города Борис Филатов.

Воздушные силы ВСУ сбили "Искандер" и еще 10 целей

По данным Вооруженных сил Украины, войска РФ утром 3 июля атаковали Днепропетровскую область тремя крылатыми ракетами наземного базирования, выпущенными из комплекса "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа Shahed.

Силами ПВО сбиты 11 воздушных целей, рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. В их числе крылатая ракета "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракеты Х-59, пять ударных дронов Shahed-131/136 и один беспилотник "Орлан-10".

Российские военные удар по Днепру не комментировали.