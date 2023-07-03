Удар дронами по Сумам и другие события 495-го дня войны

В Сумах два человека погибли при попадании беспилотника Shahed по пятиэтажке. Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина. В Гааге открыли Центр по преследованию преступления агрессии против Украины.

На 495-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 3 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Дроны атаковали Сумы: два человека погибли, 19 получили ранения

Российская армия 3 июля атаковала беспилотниками центр города Сумы Сумской области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, один дрон попал в жилой пятиэтажный дом.

Последствия удара дронами по жилому дому в Сумах Фото: National Police of Ukraine/REUTERS

Сумская областная военная администрация (ОВА) позднее сообщила, что в городе зафиксировано четыре прилета беспилотников "Shahed 136". Повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. По состоянию на 18.00 по местному времени (совпадает с московским) два человека погибли, еще 19 ранены. "В учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 - тяжелые в реанимации, 2 - средней степени тяжести. 15 пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших - один ребенок 5 лет", - говорится в Telegram-канале Сумской ОВА.

Зеленский заявил о тяжелой неделе и успехах на фронте

Для Вооруженных сил Украины прошедшая неделя на фронте была тяжелой, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Но у нас есть успехи. Двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом. Благодарю всех, кто защищает Украину, всех, кто ведет эту войну к украинской победе", - написал он в Telegram.

По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, на прошлой неделе украинские силы в среднем каждые 70 минут уничтожали "враждебные цели высокой приоритетности". В числе прочего, за семь дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 зенитно-ракетных комплекса, 19 складов боеприпасов и 7 командных пунктов, написала она в Telegram. "Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага", - добавила Маляр.

Минобороны Украины: За неделю освобождено 37 кв. км на востоке и юге

Украинские силы продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и за прошедшую неделю освободили в общей сложности 37 кв. км, рассказала Маляр. "На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - написала она в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий на Бахмутском направлении. "Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами", - сообщил он в комментарии "Украинской правде". По его словам, обстановка в данном районе "меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды "из рук в руки".

ЗАЭС вновь подключили к резервной линии электропередач

Впервые за последние четыре месяца Запорожскую АЭС удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ситуация с электроснабжением на ЗАЭС остается чрезвычайно неустойчивой на фоне продолжающихся военных действий, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Электроснабжение по единственной оставшейся линии электропередачи напряжением 330 кВ было прервано 1 марта и было восстановлено 1 июля, указывается далее. Повторное подключение линии электропередач имеет большое значение, поскольку ЗАЭС в течение последних месяцев полагалась лишь на единую магистральную линию напряжением 750 кВ для подачи электричества, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций, обеспечивающих ядерную безопасность, отметили в МАГАТЭ. Один из блоков ЗАЭС остается в состоянии горячего останова, остальные - в состоянии холодного останова.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала 3 июля встретились на Ровенской АЭС с главой НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором РАЭС Павлом Ковтонюком. Они "проработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции", заявил Генштаб ВСУ. "Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", - указывается далее. 1 июля на Ровенской АЭС прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось усиление Северного направления и охрана РАЭС.

Шойгу: "Провокация" Пригожина не повлияла на действия войск в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж, организованный 23 июня основателем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Шойгу, попытка бизнесмена организовать путч "провалилась прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу". "Провокация не повлияла на действия группировок войск", - подчеркнул глава Минобороны, которого Пригожин неоднократно жестко критиковал.

Сам глава ЧВК "Вагнер" впервые за последнюю неделю записал аудиообращение. В опубликованном близким к ЧВК Telegram-каналом Grey Zone заявлении Пригожин указал, что поднятый им мятеж имел своей целью "борьбу с предателями" и мобилизацию российского общества. "Думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте ", - заявил он. Когда именно было записано обращение, а также где находится сейчас Пригожин, не сообщается. Предыдущее заявление Пригожина было опубликовано 26 июня.

В Гааге заработал Центр по преследованию преступления агрессии

В Гааге 3 июля открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), передает корреспондентка DW. В его состав входят представители Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда (МУС), а в задачи новой организации будет входить проведение расследования и сбор доказательств преступления агрессии против Украины.

По словам еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса, это первый конкретный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. "Это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности… Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо ", - сказал он на пресс-конференции в Евроюсте.

Пробка на въезд в Крым со стороны РФ превысила 13 км

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны России растянулась на более чем 13 км, пишет "Радио "Свобода" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Карты". Как отмечает "Коммерсант", причиной является наплыв российских туристов в аннексированный Россией Крым и ужесточенный порядок досмотра, который был введен после взрыва на мосту. По данным газеты, все въезжающие на мост автомобили проходят досмотр.

Оперативный штаб Краснодарского края попросил "при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок". "Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", - указывается в Telegram-канале штаба.

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