Ученые установили дату мощного извержения в Айфеле (фото)

Мария Лаах • Примерно 13 тысяч лет назад в конце Последней ледниковой эпохи в этом регионе на территории современной Германии произошло мощное извержение вулкана - одно из самых сильных в Центральной Европе за последние 100 тысяч лет.

Как предполагают ученые, столб пепла достиг тогда 20-километровой высоты. Разнесен он был по всему континенту - до северных районов Италии и нынешнего Санкт-Петербурга. Соседние территории вдоль Рейна местами были покрыты 16-метровым слоем пепла и пемзы. Всего было выброшено около 20 кубических километров материала.

Тайны круглого озера

Позже в кратере вулкана образовалось живописное Лаахское озеро (Laacher See). Находится оно в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц примерно в часе с небольшим езды на автомобиле от Кельна.

Рентгеновский снимок фрагмента обгоревшего дерева, найденного на дне озера

Некоторое время назад в отложениях на дне озера ученые обнаружили фрагмент дерева, обгоревшего во время извержения. Позже с помощью современных методов древесно-кольцевого анализа удалось установить точный год этой масштабной природной катастрофы. Произошла она ровно 13077 лет назад, что на 126 лет раньше прежних подсчетов.

Лаахское озеро в кратере вулкана

Айфель - вулканический регион

Результаты исследования, в котором участвовали сотрудники Майнцского университета в Германии и Научно-исследовательского института леса, снега и ландшафта в Швейцарии, были опубликованы в журнале Nature. Данные также позволили уточнить сведения об изменении климата в конце Последней ледниковой эпохи в Европе и северной части Атлантического океана. Они полностью совпали с результатами исследований проб льда в Гренландии, извлеченных с большой глубины.

Лаахское аббатство Святой Марии было основано в немецком регионе Айфель более 920 лет назад

Айфель до сих пор является активным вулканическим регионом. Статья об этом была опубликована в 2019 году в научном издании Geophysical Journal International. Как предполагают ученые, соответствующие процессы проходят здесь примерно на 50-километровой глубине.

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