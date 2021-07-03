Ученые установили дату мощного извержения в Айфеле (фото)

Мария Лаах • Примерно 13 тысяч лет назад в конце Последней ледниковой эпохи в этом регионе на территории современной Германии произошло мощное извержение вулкана - одно из самых сильных в Центральной Европе за последние 100 тысяч лет.
Как предполагают ученые, столб пепла достиг тогда 20-километровой высоты. Разнесен он был по всему континенту - до северных районов Италии и нынешнего Санкт-Петербурга. Соседние территории вдоль Рейна местами были покрыты 16-метровым слоем пепла и пемзы. Всего было выброшено около 20 кубических километров материала.
Тайны круглого озера
Позже в кратере вулкана образовалось живописное Лаахское озеро (Laacher See). Находится оно в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц примерно в часе с небольшим езды на автомобиле от Кельна.
Рентгеновский снимок фрагмента обгоревшего дерева, найденного на дне озера
Некоторое время назад в отложениях на дне озера ученые обнаружили фрагмент дерева, обгоревшего во время извержения. Позже с помощью современных методов древесно-кольцевого анализа удалось установить точный год этой масштабной природной катастрофы. Произошла она ровно 13077 лет назад, что на 126 лет раньше прежних подсчетов.
Лаахское озеро в кратере вулкана
Айфель - вулканический регион
Результаты исследования, в котором участвовали сотрудники Майнцского университета в Германии и Научно-исследовательского института леса, снега и ландшафта в Швейцарии, были опубликованы в журнале Nature. Данные также позволили уточнить сведения об изменении климата в конце Последней ледниковой эпохи в Европе и северной части Атлантического океана. Они полностью совпали с результатами исследований проб льда в Гренландии, извлеченных с большой глубины.
Лаахское аббатство Святой Марии было основано в немецком регионе Айфель более 920 лет назад
Айфель до сих пор является активным вулканическим регионом. Статья об этом была опубликована в 2019 году в научном издании Geophysical Journal International. Как предполагают ученые, соответствующие процессы проходят здесь примерно на 50-километровой глубине.
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На велосипеде по долине Ара
Активный отдых
Лето в Германии - пора велосипедная. Число велосипедов в стране превышает 70 миллионов, то есть примерно девять на десять жителей. Многие используют их не только в качестве средства передвижения по делам, но и во время досуга, скажем, выбираясь куда-нибудь в выходные. Например, в долину реки Ар, по которой проложен один из многих сотен немецких велосипедных маршрутов.
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На велосипеде по долине Ара
Первые впечатления
Протяженность долины Ара не превышает 90 километров, но на этом относительно коротком расстоянии встречаются самые разные ландшафты с деревушками и небольшими городами - уютными, в которых с первого взгляда заметна любовь жителей к аккуратности и порядку.
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На велосипеде по долине Ара
Источник
Отправная точка Арского велосипедного маршрута (Ahrtalradweg) расположена в горном регионе Айфель прямо у истока этой реки. Родник, с которого она берет начало, находится в подвале старого фахверкового дома в городе Бланкенхайм. Через пару сотен метров вода попадает сначала в пруд, а затем продолжает свой путь по ложбине между склоном и автомобильной стоянкой.
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На велосипеде по долине Ара
Бланкенхайм
Как считают местные краеведы, первое письменное упоминание Бланкенхайма датировано 721 годом. В городе хорошо сохранились части средневековых укреплений, а над ним находится замок XII века, в котором сейчас работает молодежная туристическая база. Один из фахверковых домов в старом центре приветствует туристов яркими маками - и летом, и зимой.
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На велосипеде по долине Ара
Маршрут
Многие отрезки 86-километрового велосипедного маршрута, ведущего к месту впадения Ара в Рейн около города Зинциг, проходят по старым железнодорожным насыпям. В некоторых местах - мимо бывших станций, давно перестроенных в жилые дома или полуразрушенных. Нынешние владельцы используют старые вокзальные атрибуты для украшения своих участков.
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На велосипеде по долине Ара
Заброшенный мост
В одном месте с дорожки заметен такой заросший железнодорожный мост. Велосипедные маршруты, проложенные по старым насыпям, особой сложности, как правило, не представляют, так как на них отсутствуют затяжные крутые или изнурительные подъемы - в данном случае, конечно, если ехать вниз по долине.
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На велосипеде по долине Ара
На лугу
Первые километров двадцать путешествия позволяют вдоволь налюбоваться богатой природой Айфеля - региона с горами вулканического происхождения. Почти дремучие и практически нетронутые леса, сочные луга, чистейший воздух. Счастливые айфельские коровы к велосипедистам привыкли и особого внимания на них не обращают.
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На велосипеде по долине Ара
Школа талантов для ''Формулы-1''
Перед въездом в Ардорф велосипедистов круглый год встречает такой предупредительный знак, хотя нужен он лишь пару выходных дней в мае или июне, когда деревенские улицы превращаются в гоночную трассу для самодельных безмоторных автомобилей. Первый раз соревнования на таких "таратайках-мыльницах" (Seifenkisten) прошли здесь в 1975 году.
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На велосипеде по долине Ара
Церкви
В долине Ара можно увидеть много храмов и придорожных статуй, например, Святого Христофора - покровителя путешественников. Некоторые часовни видны издалека - выделяются на фоне горных склонов. Одна из них - Святой Екатерины (Katharinenkapelle) в Арбрюке, заложенная в XVII веке. Ее мы проедем, полюбовавшись от берега, но к следующей часовне лучше все-таки подняться.
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На велосипеде по долине Ара
Паломническая часовня
Примерно на сороковом километре пути уже издали открывается вид на эту белоснежную церквушку - паломническую часовню Девы Марии (Marien-Wallfahrtskapelle zu Pützfeld). Ее начали возводить посреди горного склона в 1681 году на средства местного барона. Статую Мадонны с младенцем над входом обновили в 2005 году, но внутри…
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На велосипеде по долине Ара
Раннее барокко
… полностью сохранилось первоначальное убранство - уникальные произведения раннего рейнского барокко. В 1994 году здесь установили новый орган. В мае и сентябре в часовне проходят концерты, занявшие прочное место в календаре культурных событий земли Рейнланд-Пфальц, а каждый вторник в 15 часов для паломников здесь проводятся церковные службы.
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На велосипеде по долине Ара
Замок Кройцберг
Конечно, есть на Аре и средневековые развалины, и даже такой прекрасно сохранившийся замок - Burg Kreuzberg. Однако в данном виде туристического спорта Ар не может соревноваться с соседними тяжеловесами - Рейном и Мозелем. Первое письменное упоминание замка Кройцберг датировано 893 годом. Смотрится он живописно, но находится в частной собственности. Для посещения открыта лишь его часовня.
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На велосипеде по долине Ара
Арская цапля
Около замка Кройцберг, расположенного в Альтенаре, река делает один из своих особенно живописных поворотов. Остановившись около каменного ограждения, если повезет, здесь можно понаблюдать за серыми цаплями, высматривающими рыб в кристально прозрачной воде.
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На велосипеде по долине Ара
Виноградники
Сами того не заметив, мы уже оказались в винодельческой части Ара. После пары часов езды на велосипеде по тихим прохладным лесам и среди лугов, благоухающих запахами цветов и трав, Альтенар кажется спонтанной иллюстрацией вавилонского столпотворения, но объехать стороной его нельзя - долина здесь сужается между скалами, да и не следует…
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На велосипеде по долине Ара
Оттенки красного
Среди толп туристов особо выделяется эта самобытная парочка. Наверное, постоянные посетители? Если же говорить серьезно, долина Ара считается "райским уголком для любителей красных вин", хотя по площади виноградников находится в Германии на тринадцатом месте. Здесь выращивают около десяти сортов красного винограда - от пино нуар (Spätburgunder) до дорнфельдера или дункельфельдера.
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На велосипеде по долине Ара
Время праздников
С весны до осени в долине проходят винные фестивали вроде Праздника бургундских сортов в Бад-Нойенаре, Винных недель в Майшосе или Сельского винного праздника в Вальпорцхайме. Сразу за последним населенным пунктом взору путешественников-велосипедистов открывается вид на монастырь Кальвариенберг, словно парящий над виноградниками.
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На велосипеде по долине Ара
Кальвариенберг
Кальвария - второе название скалы Голгофа, на которой был распят Иисус Христос. В Средние века один немецкий рыцарь, вернувшийся из крестового похода, "случайно обнаружил" топографическое сходство местного ландшафта с библейскими местами. Молва об этом "открытии" быстро получила широкое распространение, а само место переименовали в Kalvarienberg. Первую часовню здесь освятили в 1505 году.
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На велосипеде по долине Ара
Два в одном
Мы уже почти вышли на финишную прямую, но нам еще предстоит проехать по двойному городу Бад-Нойенар-Арвайлер, объединенному в ходе территориальной реформы в конце шестидесятых годов прошлого века. Арвайлер - более старый. Городские права он получил в 1248 году. Здесь плотность архитектурных достопримечательностей на маршруте достигает своего пика.
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На велосипеде по долине Ара
Арвайлер
В Арвайлере прекрасно сохранилась не только средневековая городская стена с воротами и башнями, но и многочисленные фахверковые дома. В этом месте лучше задержаться, сойти с велосипеда и прогуляться по уютным улочкам и площадям, изучая детали старых фасадов, а потом присесть в одном из оживленных кафе.
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На велосипеде по долине Ара
''Железный занавес''
Разглядывая тихие внутренние дворики, чарующие своей неподдельной провинциальностью, трудно поверить, что всего в нескольких километрах от центра Арвайлера во времена "холодной войны" находился важный стратегический объект - правительственный атомный бункер ФРГ…
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На велосипеде по долине Ара
Источник
Сейчас бункер стал музеем - одной из туристических достопримечательностей, но главной особенностью Бад-Нойенара-Арвайлера, привлекающей сюда большую часть отдыхающих, является целебная вода. Ее "первый стакан" в 1858 году на новом курорте торжественно попробовала будущая германская императрица Августа (Kaiserin Augusta) - дочь русской великой княжны Марии Павловны.
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На велосипеде по долине Ара
Казино
Как и положено традиционному немецкому курорту, одним из самых импозантных зданий Бад-Нойенара является курзал с казино. Рядом с ним находится большая санаторная клиника, а около нее - современный бассейн с термальной водой. Парк с дорожками для неспешных прогулок растянулся на несколько километров вдоль реки.
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На велосипеде по долине Ара
Сводка погоды
В одном из уголков парка для поднятия настроения отдыхающих установлен такой метеорологический камень, "показывающий" погоду. Если камень мокрый, значит идет дождь… Белый - снег. Камень качается - землетрясение. Передвигается - ураган. Его не видно - туман. Отбрасывает тень - солнечно. С поверхности поднимается пар - жара после дождя. Скрыт водой - наводнение. Камня нет на месте - его украли…
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На велосипеде по долине Ара
Заповедная территория
Километров через десять долина Ара начинает плавно расширяться. Показавшиеся горные склоны находятся уже на другом берегу Рейна. Устье Ара оставлено, а в некоторых местах - возвращено, в естественное состояние, то есть не изменено человеком, не заковано в каменные берега. Второго такого "дикого" устья нет больше ни у одного из многочисленных рейнских притоков...
Автор: Максим Нелюбин