 Учения ″Запад-2021″: Россия дистанцировалась от Лукашенко? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.09.2021

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Беларусь

Учения "Запад-2021": Россия дистанцировалась от Лукашенко?

Завершающиеся российско-белорусские военные учения "Запад-2021" вызвали беспокойство в странах НАТО, но Москва и Минск настаивают на их оборонительном характере. DW подводит итоги маневров.

Военные учения Запад-2021, полигон Мулино

Военные учения "Запад-2021", полигон Мулино, РФ

Совместные стратегические учения "Запад-2021", которые проходят на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России с участием 200 тысяч военных и 760 единиц боевой техники, закончатся в среду, 16 сентября. В странах НАТО в них увидели угрозу, указав, как глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, на свою "серьезную озабоченность степенью безопасности в регионе". В Минске и Москве, напротив, подчеркивают плановый характер и оборонительную направленность учений.

Лукашенко, Путин, беспилотники и боевые роботы

О важности события часто судят по уровню представительства. На полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября за основным этапом стратегических учений "Запад-2021" следил президент РФ Владимир Путин - вместе с министром обороны и начальником Генштаба. Путину показали первое применение подразделения боевых роботов, новейшей боевой машины пехоты Б-19, а также ударных беспилотников "Иноходец" и "Форпост".

Александр Лукашенко на военных учениях Запад-2021

Александр Лукашенко на военных учениях "Запад-2021"

За день до этого на полигоне под Барановичами побывал Александр Лукашенко, сообщивший, что Минск намерен закупить у РФ вооружения на сумму свыше 1 млрд долларов, в том числе зенитные ракетные комплексы C-400. "Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной, - пояснил Лукашенко, не уточнив сути угрозы. - Поэтому нам придется закрывать и этот периметр".

Между тем военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок обратил внимание на необычную атмосферу старта этих учений. Вместо подъема по тревоге - церемония открытия с прохождением частей торжественным маршем. По словам Ходаренка, в прошлом офицера Генштаба ВС России, такие смотры проводили в советские времена по окончании маневров, но не до них. В этой связи он даже назвал "Запад-2021" разновидностью военно-спортивного праздника.

"Кто хозяин дивизии, ты или я?"

Нынешние учения не несут серьезных рисков, соглашается Арсений Сивицкий, глава белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований. По его оценке, это во многом вызвано исчерпанием Россией "ресурса геополитического авантюризма" и ее курсом на деэскалацию с Западом.

С изложенными аргументами, однако, едва ли согласны в НАТО, особенно в ее новых членах. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не исключил возможности неких гибридных инцидентов в связи с "Западом-2021", генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные о маневрах из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии. А немецкий таблоид Bild даже озаглавил свою публикацию об учениях так: "Путин упражняется в войне против Запада".

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Надо "сильно возбудиться", чтобы в "Западе-2021" увидеть угрозу для НАТО, заявил Михаил Ходаренок в интервью DW. "Любая армия в мирное время может делать лишь одно - готовиться к войне. То, что военные занимаются боевой и оперативной подготовкой, - совершенно нормальное явление", - уверен Ходаренок. По его словам, 12,5 тыс участников (учений на белорусских полигонах. - Ред.) - это не больше, чем дивизия: "Из них 2,5 тыс российских военных - это один мотострелковый полк военного времени. 290 танков - всего одна танковая дивизии, а 80 самолетов - меньше двух советских авиаполков. При таком боевом и численном составе учения никому угрожать никак не могут".

Кроме того, отставной полковник напомнил о важной детали: "А кто, собственно, руководит "Западом-2021"? С российской стороны даже нет упоминания, кто именно; белорусы сказали, что начальники генштабов ВС обеих стран. Но на учениях может быть лишь один руководитель, это как в фильме "Чапаев": "Кто хозяин дивизии, ты или я?". А тут нет единого руководителя и штаба, каждый действует в рамках своих полномочий и зоны ответственности, взаимодействие идет на уровне обмена информацией, непонятно, кто и кому по каким вопросам подчинен. Поэтому угроза для НАТО просто нулевая", - заверил Ходаренок.

Особенности "Запада-2021"

Со своей стороны, касаясь масштаба учений, белорусский военный эксперт Егор Лебедок называет их крупными и добавляет, что на полигонах в РБ проходит лишь малая часть "Запада-2021". В целом же это "не белорусско-российские маневры, а российские с незначительным участием белорусов". Арсений Сивицкий признает заметную разницу двух фаз "Запада-2021" и полагает, что Москва сделала все возможное, чтобы показать это отличие и дистанцироваться от Александра Лукашенко, который безуспешно "пытался втянуть Россию в конфронтацию с Западом на своей стороне".

Арсений Сивицкий

Арсений Сивицкий

Традиционно, отмечает Сивицкий, Лукашенко использовал белорусско-российские учения, чтобы решить две задачи: "Продемонстрировать геополитическую лояльность РФ и взамен добиться экономической поддержки. Впервые за долгие годы Лукашенко не решил ни одной из этих задач. Они с Путиным вместе не присутствовали на учениях. Беларусь утрачивает статус эксклюзивного союзника России по обеспечению безопасности на западном направлении".

Белорусская фаза учений, констатирует Егор Лебедок, похожа на то, что было четыре года назад, и резко отличается от прошлогоднего "Славянского братства" - тогда применялась стратегическая авиация России, которая имитировала нанесение удара по Польше. Сейчас все штатно, но вот военно-политическая обстановка в регионе кардинально другая, чем во время "Запада-2017".

И с этим, продолжает Лебедок, связана вторая особенность нынешних учений - учет украинского направления, о чем и сказал Лукашенко. Конечно, успокаивает эксперт, никто не ждет выдвижения оттуда механизированных бригад или засылки диверсионно-разведывательных сил, но Минск уже не исключает нанесения авиаударов со стороны Украины - необязательно украинскими войсками: "Это фактор, который берется в расчет в подготовке региональной группировки войск Беларуси и России".

Военный союз и региональная группировка

Михаил Ходаренок весьма скептически смотрит и на саму такую группировку, и вообще на военный союз двух стран, которого, по его выражению, по сути нет. Помимо заявлений за последние 27 лет особенно ничего не случилось, полагает Ходаренок, утверждая, что Лукашенко саботирует планы Москвы по созданию единого военного центра принятия решений.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

"В НАТО есть главком вооруженными силами в Европе, есть объединенный штаб, им в оперативном отношении подчинены силы и средства, которым можно ставить боевые задачи и контролировать ход выполнения, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь, не снимая и не назначая командиров. В отношениях вооруженных сил России и Беларуси на какой-то уровень подчинения выйти так и не удалось", - описывает ситуацию отставной полковник.

По его словам, пока не решены эти важнейшие вопросы, невозможно говорить о едином оборонном пространстве и региональной группировке войск. Как и в политике, при создании любых военных блоков, союзов и группировок "основной вопрос - о власти", убежден Ходаренок. А Лукашенко совсем не похож на человека, готового "хотя бы на миллиметр уступить свои властные полномочия, тем более - как верховного главнокомандующего".

Егор Лебедок возражает - по его информации, на случай военных действий есть особо секретные планы применения региональной группировки войск, где четко расписано, кто кому подчиняется и отдает приказы. Но россияне, по его словам хотят прямого подчинения и в мирное время. Эксперт находит военную интеграцию России и Беларуси и без этого уже более глубокой и мобильной, чем та, что в НАТО: "Тут только два участника, страны находятся рядом, давно сотрудничают, решения принимают значительно быстрее, чем в альянсе".

Арсений Сивицкий не столь категоричен. Хотя военно-политическая интеграции России и Беларуси тесная, Минск, полагает он, сохраняет достаточно высокий уровень военной и стратегической автономии. Кремль недоволен таким положением вещей и с 2015 года стремится его поменять: "Например, подчинить региональную группировку войск командующему Западным военным округом или разместить свои военные базы в Беларуси. Минск пока этому сопротивляется, несмотря на то, что Александр Лукашенко оказался в полной изоляции со стороны Запада".

Идти на какие-то уступки Лукашенко, заключает Сивицкий, не собирается, ведь это приведет к подрыву его монополии на насилие внутри страны: "А это - один из столпов его власти".

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    Автор: Михаил Бушуев


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"Запад-2021": чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным?

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