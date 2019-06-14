На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались крупные военные учения НАТО. В маневрах Baltops, проходящих в этом году в 50-й раз, участвуют около 4 тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов, сообщил центр информации ВМС Германии в Киле. Помимо 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.
Маневры начались у берегов Дании, затем место проведения будет переноситься дальше на восток. Впервые в их программу внесена отработка оборонных тактик против кибаратак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения будут продолжаться до 18 июня.
"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами американский вице-адмирал Джин Блэк. Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.
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Автор: Александра Елкина