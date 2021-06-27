Что вдохновляет Украину и тревожит Россию. Все об учениях Sea Breeze-2021

В Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2021, ставшие самыми масштабными за 20 лет. В чем их особенность, кто примет в них участие и почему Москва до последнего момента призывала США и их союзников отказаться от участия в маневрах? DW собрала основные факты из открытых источников.
Что такое Sea Breeze?
Sea Breeze - ежегодные многонациональные учения, которые проводятся в соответствии с украино-американским "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений", подписанном военными ведомствами двух стран в 1993 году. Первые маневры состоялись в 1997 году. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают учения финансово. В маневрах, как правило, принимают участие военные стран-участниц и партнеров НАТО, прежде всего из черноморского региона. Вместе они отрабатывают действия на море и на суше. Россия в Sea Breeze не участвует.
Где будут проводиться учения и сколько они продлятся?
Как объявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, учения охватят значительный регион юга Украины: Одессу, Очаков, Днестровский лиман, Кинбурнскую косу, острова Змеиный и Первомайский, дельту реки Дунай. Согласно плану, Sea Breeze-2021 продлятся 26 дней - с 28 июня по 23 июля.
Запуск противолодочной ракеты на учениях Sea Breeze (фото из архива)
Какова программа и цель Sea Breeze-2021?
Учения будут разделены на четыре основные фазы: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов и свертывание сил. Среди мероприятий в ходе учений называются отработка морского противостояния, маневры на суше, водолазные операции, операции по пресечению морских операций и отработка противовоздушной обороны, противолодочная борьба, поисково-спасательные операции.
По словам Руслана Хомчака, основная цель маневров - подготовка штабов и подразделений военно-морских сил Украины для выполнения задач в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий при проведении операций, в том числе в составе многонациональных сил по поддержанию мира и безопасности.
Какие силы будут задействованы в учениях со стороны Украины?
Для участия в учениях Sea Breeze-2021 украинские Вооруженные силы и другие силы безопасности и обороны планируют обеспечить 24 из 32 запланированных к участию в учениях кораблей и катеров, поисково-спасательное судно, 17 из 40 ожидаемых самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и полторы тысячи украинских военных.
Кто еще участвует в маневрах?
Свое участие в Sea Breeze-2021 официально подтвердил 6-й флот США. Об этом сообщило американское посольство в Украине в своем Twitter.
Кроме того, в учения примут участие 32 страны. Среди них Австралия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Румыния, Турция, Южная Корея и Япония.
Какова реакция России?
Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения Sea Breeze-2021. "Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", - говорится в заявлении посольства в Twitter.
Какие учения проведет Украина в 2021 году?
В 2020 году на украинской территории прошло пять международных военных учений. В текущем году их ожидается уже восемь, при участии 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных военных. Кроме Sea Breeze 2021, сообщается об украино-американских учениях Rapid Trident-2021, украино-британских Cossack Mace-2021, украино-румынских Riverine-2021, украино-британских Warrior Watcher-2021 и двух украино-польских: Three Swords-2021 и Silver Saber-2021.
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Автор: Михаил Бушуев