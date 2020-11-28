Участницы Pussy Riot провели у Кремля акцию против "полицейского государства"

Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Флорес провели на Манежной площади, в районе Кремля, акцию "Осторожно, хрупкое!" Как в субботу, 28 ноября, сообщила в Instagram Алехина, мероприятие было направлено на осуждение "полицейского государства".

В рамках перформанса активистки в сарафанах и кокошниках примотали лентой с надписью "Осторожно, хрупкое!" к фонарному столбу художника Фархада Исрафилли-Гельмана, на котором была форма, напоминавшая экипировку ОМОНа.

"С июля прошлого года бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа - полицейское государство", - написала Алехина, комментируя акцию.

Художника задержали у мастерской

Участницы группы ушли с места акции до прибытия полиции. Фархада Исрафилли-Гельмана задержали позднее, у входа в его мастерскую.

Ранее, 23 ноября, на членов Pussy Riot Алехину и Веронику Никульшину были наложены штрафы в размере 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно - за проведение акции против гомофобии, в ходе которой в день рождения президента России Владимира Путина 7 октября на ряд правительственных зданий были вывешены радужные флаги.

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