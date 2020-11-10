В Москве задержаны участницы Pussy Riot Алехина и Флорес

В ОМВД доставлены Мария Алехина, Рита Флорес, а также фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов и художник Фархат Исрафилли-Гельман.
В центре Москвы полицейские задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес в русских народных костюмах, а также находившихся с ними рэпера, фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова и художника Фархата Исрафилли-Гельмана. "Задержали в кокошниках опять, мы только надели кокошники, и нас задержали. Задержали в центре на этот раз. Едем в служебном транспорте, гуманно задержали, без насилия", - сообщила активистка изданию "МБХ Медиа" во вторник, 10 ноября. Она также указала, что их задержали, чтобы проверить на причастность к совершенным ранее преступлениям.
В Twitter Алехина написала, что в ОВД "Якиманка" у активисток пытаются без объяснений изъять платья и кокошники.
Раджабов и Флорес в Instagram подтвердили свое задержание. Между тем адвокат Дмитрий Захватов сообщил ТАСС, что направляется в отделение полиции. "Алехину, Флорес и Раджабова задержали в центре Москвы и везут в ОМВД "Якиманка". В настоящий момент я следую туда, чтобы выяснить, что случилось", - указал он. Адвокат уточнил, что в отношении Алехиной и Флорес регулярно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
В день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября участники Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по району Басманный.
Активисты в соцсетях потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследования ЛГБТ-активистов, а также легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. 8 октября были задержаны не менее 10 участников данной акции, в том числе Мария Алехина и Вероника Никульшина. 9 октября суд назначил участнику Pussy Riot Александру Софееву 30 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Самариддин Раджабов участвовал в акции протеста 27 июля 2019 года, был задержан и затем признан виновным в применении насилия к полицейскому. В декабре он был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей и освобожден в зале суда с учетом срока содержания под стражей. Прокурор просил приговорить Раджабова к трем с половиной годам колонии из-за пластиковой бутылки, брошенной в стражей порядка на акции.
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