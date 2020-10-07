 В Москве задержали участниц Pussy Riot Алехину и Никульшину | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2020

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Россия

В Москве задержали участниц Pussy Riot Алехину и Никульшину

Марию Алехину задержали перед интервью на канале "Дождь", Веронику Никульшину - в районе станции метро "Таганская".

Мария Алехина

Мария Алехина (фото из архива)

В Москве в четверг, 8 октября, задержали участниц панк-группы Pussy Riot - Марию Алехину и Веронику Никульшину. Алехину задержали на территории бывшего завода "Флакон", у входа в редакцию телеканала "Дождь", следует из кадров, снятых установленной у дверей камерой. Активистка пришла на интервью в программу "Нюансы" Юлии Таратуты. На видео видно, как ее тащат в автомобиль двое полицейских.

Какую именно статью ей предъявляют, пока не уточняется. По данным Telegram-канала Avtozak Live, ее доставили в отдел МВД России по району Арбат. К ней выехал адвокат правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов.

Кроме того, по словам участника группы Александра Софеева, задержана и Вероника Никульшина. По данным издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, это произошло в районе станции метро "Таганская". На кадрах задержания видно, как Никульшина спрашивает полицейских, почему те применяют к ней силу. "ОВД-Инфо" передает, что участницу панк-группы доставили в отдел МВД России по Мещанскому району. Туда выехал адвокат проекта Сергей Тельнов. Что именно вменяют ей в вину, пока неизвестно.

Как уточняет Avtozak Live, у обеих активисток отобрали телефоны.

Радужный флаг на здании ФСБ

Накануне, 7 октября, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по району Басманный. В мероприятии принимала участие, в частности, Никульшина.

Акция, по словам ее устроителей, была приурочена ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Активисты в соцсетях потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследования ЛГБТ-активистов, а также легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

По информации "ОВД-Инфо", силовики приходили к дому Никульшиной 7 октября поздно ночью.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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