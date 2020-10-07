 Участницы Pussy Riot оштрафованы за акцию в день рождения Путина | Новости из Германии о России | DW | 23.11.2020

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Россия

Участницы Pussy Riot оштрафованы за акцию в день рождения Путина

Марию Алехину и Веронику Никульшину за участие в мероприятии в поддержку ЛГБТ-сообщества оштрафовали соответственно на 15 тысяч и 10 тысяч рублей. Их признали виновными в нарушении порядка проведения акции.

Радужный флаг, вывешенный участниками Pussy Riot на здании президентской администрации 7 октября 2020 г.

Радужный флаг, вывешенный участниками Pussy Riot на здании президентской администрации 7 октября 2020 г.

На участниц панк-группы Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину наложены штрафы в размере 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно - за проведение акции против гомофобии, в ходе которой в день рождения президента России Владимира Путина 7 октября на ряд правительственных зданий были вывешены радужные флаги. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказали адвокаты обеих женщин Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов.

По их словам, Пресненский и Мещанский районные суды Москвы признали активисток виновными в нарушении правил участия в публичном мероприятии.

В начале ноября Басманный суд Москвы оштрафовал за эту же акцию других участников Pussy Riot - Василия Крестьянинова - на 15 тысяч рублей, а Елизавету Стерлигову - на 13 тысяч. Александр Софеев из той же панк-группы был 9 октября арестован на 30 суток, его признали виновным по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях. После отбытия ареста его снова задержали на выходе из спецприемника и доставили в отдел полиции для беседы.

Алехину и Никульшину задержали на следующий день после проведения акции, 8 октября. В общей сложности в течение нескольких дней были задержаны восемь активистов, принимавших участие в акции.

Акция с флагами ЛГБТ на Лубянке

Акция Pussy Riot прошла утром 7 октября, ее участники вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по Басманному району.

Акция была приурочена ко дню рождения президента Путина. Активисты в соцсетях потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратитьпреследованияЛГБТ-активистов, а также легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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    Автор: Виктор Вайц


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