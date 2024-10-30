Переходный возраст наступает у детей все раньше. Почему?

Последние два столетия в развитых странах появилась тенденция, указывающая на более раннее начало полового созревания девочек и в некоторой степени мальчиков. Что на это влияет?

Кто этот инопланетянин напротив - спрашивают себя многие родители, в очередной раз столкнувшись со вспышкой раздражения своего неожиданно рано вошедшего в пубертат ребенка. Классическая психология объясняет половое созревание как время, когда молодые люди отрываются от своих родителей и строят собственную идентичность. Кризисы и конфликты являются частью этого, и поэтому грубое или презрительное обращение с "предками" можно считать "нормальным" побочным эффектом. Но что стоит за этим с биологической точки зрения? Какие силы движут подростками?

Все начинается в голове

Исследования показывают, что в период полового созревания жизнь подростка буквально становится похожа на стройку - каждый день меняется не только тело, но и мозг. Начало движению в организме дают так называемые гонадотропины - гормоны, которые вырабатываются в гипофизе и вызывают рост половых желез, которые, в свою очередь, способствуют выработке "настоящих" половых гормонов.

Предположение о том, что у девочек начинают выделяться только женские гормоны, а у мальчиков только мужские - устарело. Сегодня мы знаем, что половое созревание запускается и у тех, и у других обеими группами гормонов. Соотношение меняется уже в период полового созревания - у девочек оно в пользу эстрогенов, у мальчиков преобладает тестостерон. Но, независимо от пола, это вызывает физические и психические изменения, объясняющие резкие перепады настроения и раздражительность. Но гормоны - не единственная причина более раннего полового созревания.

Половое созревание начинается на год раньше, чем 50 лет назад

Как показывает один из мета-анализов , в 2013 году половое созревание у девочек начиналось в среднем почти на год раньше, чем в 1977-м. Это же касается и мальчиков, хотя результаты исследования здесь не столь однозначны. В то же время наступление первой менструации у девочек остается примерно постоянным - с 1960-х годов у молодых женщин в Европе это происходит примерно в 13 лет, а в Германии в среднем в 12,8 лет. Об этом рассказала в разговоре с DW Беттина Гольке (Bettina Gohlke), заведующая отделением детской эндокринологии Университетской клиники Бонна в Германии. Если сравнивать более длительный период, то в XIX веке менструация начиналась у девочек примерно в 17 лет. То, что сегодня это происходит гораздо раньше, может быть связано с повышением уровня жизни женщин - они стали достаточно сильными, чтобы раньше рожать и ухаживать за детьми, предполагает Беттина Гольке. "Однако половое созревание начинается не с первой менструацией, а раньше - с роста груди", - отмечает врач.

У мальчиков половое созревание начинается немного позже, чем у девочек, примерно в двенадцать лет. Сначала растут яички, мошонка и лобковые волосы, затем пенис. Примерно в 13 лет у юношей происходит скачок роста, который может длится несколько лет, ломается голос. У большинства к 15 годам уже происходит первая эякуляция, на теле и лице вырастают первые волосы, развиваются потовые железы, а также образуются зрелые сперматозоиды. У большинства людей половое созревание заканчивается к 16 годам.

Что же еще повлияло на то, что этот момент сдвинулся на более ранний период? Предположений еще множество, но не все из них можно доказать.

Избыточный вес способствует раннему половому созреванию

Исследования показывают, что дети с избыточным весом раньше достигают половой зрелости. В жировой ткани вырабатывается больше лептина, гормона, опосредованно регулирующего рост и половое развитие. Тот факт, что во время локдауна дети меньше двигались и стали полнее, может быть одной из причин того, что в период пандемии COVID-19 значительно больше, чем обычно девочек испытали так называемое преждевременное половое созревание (pubertas praecox). При этом было отмечено, что внешние половые признаки начали развиваться у девочек моложе девяти лет, а у мальчиков - младше десяти лет.

Меньше физических упражнений и больше работы у компьютера - это также могло повлиять на гормональный дисбаланс детей во время пандемии Фото: picture alliance / photothek

"Кроме того, тогда изменился весь образ жизни, например, ритм дня и ночи, из-за чего дети испытывали огромный психосоциальный стресс и больше сидели за компьютером. А синий свет, как показали исследования на животных, влияет на гормоны", - рассказала Беттина Гольке, которая исследовала тенденцию преждевременного полового созревания. Но сейчас, по ее словам, ситуация возвращается к прежним показателям.

Влияет ли химия?

Ученые преполагают, что химические вещества из окружающей среды также оказывают влияние на половое созревание. Доказано, что более раннее начало менструального цикла связано в повышенной концентрацией в крови инсектицида ДДТ. Предполагается также, что содержащиеся в средствах личной гигиены вещества, такие как фталаты, парабены и другие фенолы, способны вызывать более раннее половое созревание, и это особенно актуально для девочек.

Беттина Гольке считает, что воздействие химических веществ играет не последнюю роль, поскольку глобальная тенденция раннего начала полового созревания сложилась за столь короткий срок, что ее невозможно объяснить только генетическими изменениями. Но какие именно вещества за это отвечают, однозначно выяснить невозможно. "Как показали эксперименты на животных, возможными причинами могут являться более 100 различных веществ, и мы подвергаемся воздействию целого ряда из них", - поясняет врач. Кроме того, не следует забывать о дозах - количество, которое в экспериментах на животных считается безвредным, может оказать негативное влияние на детей.

Соевые продукты могут заменить молочные, но соевый белок, очевидно, влияет на гормональный баланс Фото: Ute Grabowsky/photothek.de/picture alliance

Лавандовое масло и соя тоже влияют на гормональный баланс

Эфирные масла также могут влиять на гормоны, а значит, и на начало полового созревания. Лабораторные исследования показали, что 65 эфирных масел содержат определенные вещества, которые оказывают гормональное воздействие на клетки человека.

Похожим эффектом обладают и соевые продукты. Соя содержит так называемые фитоэстрогены, то есть вещества, подобные группе человеческих гормонов эстрогенов. Их влияние на начало полового созревания пока не доказано. Однако в одном из исследований женщины, которых в младенчестве кормили соевым белком, указали на гораздо более длительные менструации и более сильные менструальные спазмы. Поэтому Немецкое общество педиатрии и подростковой медицины рекомендует не кормить младенцев соевыми продуктами в качестве стандартного рациона.

Родственные связи между братьями и сестрами и половое развитие

Похоже, что на наступление более раннего полового созревания влияет еще один фактор - наличие сестры или брата. Согласно исследованию , проведенному в Дании, дети, у которых есть родные или сводные братья и сестры, достигают половой зрелости позже, чем единственный ребенок в семье. Объяснить, какие механизмы человеческой природы здесь срабатывают, ученые пока не могут.