В Берлине теперь можно узнать все про менструацию

Как изменилось отношение к этой табуированной теме? Слегка провоцируя и разрушая табу, выставка в Берлине критикует отношение к менструации как к чему-то постыдному.

"Эта тема касается половины всего человечества. Если бы не было менструации, люди бы не рождались. Каждый человек рождается от кого-то, у кого есть менструация", - это послание открывает выставку "Läuft. Die Ausstellung zur Menstruation" в берлинском музее европейских культур. "Это больше чем просто физический процесс: он влияет на наше мышление и повседневную жизнь, меняет общество, язык, а также провоцирует развитие исследований", - уверены организаторы выставки.

От фартуков до водорослей

Выставка начинается разделом "История нижнего белья и менструальных средств". Длинный стенд, растянувшийся на целый зал, рассказывает о развитии индустрии производства гигиенических средств для "критических дней". Она начала зарождаться только 140 лет назад, а до 1880-х годов женщины в большинстве своем не пользовались специальными средствами, просто позволяя крови свободно стекать в нательную рубашку (трусы носили только в высшем обществе). В поисках средств для женского комфорта в особые дни началась разработка менструальных прокладок, бинтов и чаш, а также приспособлений, чтобы крепить их на теле. Со временем совершенствовались материалы, форма, состав и наполнители этих средств, появились тампоны с аппликаторами, прокладки с клеящейся основой, с "крылышками", с впитывающим гелем внутри. Экологические тенденции сегодня меняют ассортимент: возвращается популярность тканевых многоразовых прокладок, вводятся в использование экологичные наполнители (например, водоросли).

На выставке в Берлине Фото: Marina Konstantinova

Кроме этих, известных всем женщинам средств, некоторые изобретения, популярные в прошлом веке, уже забыты сегодня. Например, менструальные фартуки, которые не впитывали кровь, а всего лишь защищали одежду от пятен, гигиенические пояса, за которые крепились прокладки, и так далее. В специальном пространстве посетители могут примерить модели исторического "нижнего белья для особых дней" и на собственном теле ощутить, как за десятилетия изменилось понятие женского комфорта.

Раздел завершается неожиданным выводом: "Американская исследовательница Шарра Вострал анализирует, что все менструальные средства служат одной цели: помогают выдать себя за человека, у которого нет менструации. Пятно крови считается катастрофой, вызывает смущение. Поэтому реклама средств женской гигиены обещают сохранить знание об этих днях в секрете. В обществе распространено восприятие месячных как чего-то отвратительного и нечистого, но разве менструация не что-то обычное и естественное?".

Идеи и музы

Один из разделов выставки посвящен дискурсам вокруг менструации и толерантности. "Не все люди, у которых есть менструация - женщины. И не у всех женщин есть менструация", - напоминают организаторы выставки. Здесь приводятся общественные дискуссии последних лет, например, пост в соцсетях Джоанн Роулинг, после которого писательницу обвинили в трансфобии. А также рассказывается о скандале, который разразился после того, как в мужском общественном туалете в Штутгарте повесили диспенсер для тампонов - в рамках поддержки трансгендеров.

На масштабной выставке ее кураторы - Яна Виттенцелльнер (Jana Wittenzellner), заместитель директора Музея европейских культур (МЕК), Франка Шнайдер (Franka Schneider), научный сотрудник и куратор коллекции текстиля МЕК, и София Ботвинник (Sofia Botvinnik), научный сотрудник и куратор информационно-просветительской деятельности МЕК - уделили внимание огромному количеству тем, связанных с менструацией. Сюда относится экологичность отходов от средств гигиены, приметы и табу, врачебные заблуждения, климакс, предменструальный синдром, и даже разбор прецедента, когда женщине, переехавшей на машине мужа, снизили срок наказания из-за "тяжелых месячных". Что происходит с женским организмом во время менструаций, врачи смогли объяснить только сто лет назад. С развитием науки несколько раз кардинально менялись концепции - что нужно делать в эти дни женщине, отдыхать или работать? Доктор Мэри Патнэм Якоби - первая врач, которая доказала, что во время менструации женщина может работать и таким образом сыграла важную роль для женского рынка труда.

На выставке можно познакомиться с произведениями искусства, вдохновленными менструацией: это, например, одна из первых работ, посвященная менструации, откровенная и провокативная фотокартина Джуди Чикаго "Red Flag" (1971), а также портрет Дональда Трампа, написанный художницей Сарой Леви собственной менструальной кровью (2015), перформанс "Мисс Тампон Либерти" (1985) и многое другое.

"Не хочу кровоточить!"

Экспозиция демонстрирует, как менялось в обществе отношение к менструации, как вырабатывался определенный язык для описания особых дней, трансформировались правила поведения и социальные нормы. От ветхозаветных библейских текстов, в которых менструирующую женщину называют "нечистой" зрители переходят в зал современной поп-культуры. Сегодня реклама, клипы, фильмы больше не табуируют тему менструации, и герой Эштона Кутчера в фильме "Больше чем секс" приносит своей любимой в исполнении Натали Портман музыкальную подборку "Менструальный сборник", чтобы облегчить ее состояние в "критические дни".

В последнем зале женщинам предлагают высказать свои мысли по поводу менструации, поделиться своим опытом или дать совет. Свои впечатления можно записать, положить в конверт и оставить для других посетительниц. Эти трогательные и забавные личные послания украшают последний стенд выставки.

Фото: Marina Konstantinova

В одном из писем анонимная автор рассказывает курьезную историю из своей юности: "Я много раз видела рекламу тампонов, где женщина сжимала тампон в кулаке и говорила что-то вроде "Сухо и чисто в "эти дни". Когда у меня были месячные я решилась: взяла тампон из маминой пачки… и да, тоже сжала его в кулаке".

Трогательными воспоминаниями поделилась другая посетительница выставки, которая записала свое послание округлым аккуратным почерком: "Я узнала о месячных, когда училась в начальной школе, на уроке естествознания. Я была в ужасе и рыдала: "Я не хочу кровоточить!". Моя мама-врач успокаивала меня, что менструация показывает, что мой организм здоров. Когда у меня начались месячные, мама сделала мне подарок и отправила отца за цветами, что меня ужасно смутило. Сейчас я очень благодарна ей за это отношение".