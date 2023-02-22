О биологических часах мужчин и позднем отцовстве

Здоровый мужчина производит от 60 до 100 миллионов сперматозоидов каждый день. Однако с возрастом их число уменьшается, а риски заболеваний у потомства увеличиваются.
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Общеизвестный факт: мужчины плодовиты до старости. Однако разрушительное влияние времени оставляет свой след и на них, точнее, на их биологическом возрасте и как следствие - на способности к продолжению здорового рода.
У потомства от пожилых мужчин чаще возникают нежелательные мутации, подчеркивает андролог Кристиан Лайбер-Касперс (Christian Leiber-Caspers). "Это подтверждает ряд исследований, проведенных среди мужчин в возрасте от 40, от 50 и от 60 лет", - указывает немецкий эксперт. Кристиан Лайбер-Касперс возглавляет отделение андрологии в клинике урологии, детской урологии, уро-гинекологии и андрологии Maria-Hilf-Krankenhaus Alexianer в немецком городе Крефельде в Северном Рейне - Вестфалии. "Статистически риск возможных заболеваний или определенных пороков развития у потомства от пожилых мужчин выше, чем от молодых отцов", - уточняет эксперт.
В сперме мужчин с возрастом увеличивается количество мутаций. В каждом случае копируется весь геном. Это также таит в себе риск возникновения незначительных или серьезных ошибок. С годами их число может увеличиться. Кроме того, у пожилых мужчин плохо работает способность организма автоматически восстанавливать возможные дефекты в генетическом материале.
Вот пример: если мужчина в двадцатилетнем возрасте передает своему ребенку около 20 мутаций, то в сперме сорокалетнего отца таких мутаций уже 65. Сын пожилого отца передаст большое количество новых мутаций своему собственному сыну, который в свою очередь передаст их дальше.
Число яйцеклеток у женщин быстро уменьшается
С первой секунды жизни у женщин имеется определенное количество яйцеклеток, но оно со дня рождения начинает уменьшаться. В определенном возрасте, с началом менопаузы они будут полностью израсходованы. Мужчины же постоянно производят новую сперму. "Мы предполагаем, что у здорового молодого человека в образце эякулята содержится более 39 миллионов сперматозоидов. У некоторых мужчин может быть 200, 300 или даже 400 миллионов сперматозоидов. При миллионном количестве сперматозоидов только один в итоге оплодотворяет яйцеклетку", - отмечает Лайбер-Касперс.
Здесь происходит интенсивный отбор с единственной важной целью, чтобы только самые подвижные, лучшие и красивые сперматозоиды имели шанс попасть в яйцеклетку. Все остальные оказываются, что называется, на обочине. Но даже если около 90 процентов сперматозоидов не соответствуют идеальному типу и имеют определенные дефекты, с биологической точки зрения это совершенно нормальное явление, считает андролог Лайбер-Касперс.
Родители становятся старше
Средний возраст первородящих матерей в Германии в последние годы продолжал расти и, по данным Федерального статистического ведомства, в 2020 году составил 30,2 года. Стареют и отцы, их средний возраст составляет 33,2 года. Беременность у женщины старше 35 лет уже считается беременностью высокого риска.
В течение последнего десятилетия исследования были сосредоточены на том, как тикают биологические часы у мужчин и какие риски связаны с поздним отцовством. Однако пока они не привели к четким результатам и соответственно - к полезным рекомендациям. Процесс подведения выводов в таких исследованиях осложнен тем, что, разумеется, необходимо учитывать и данные матери. Таким образом, возможные комбинации практически безграничны. Каждый случай должен рассматриваться как уникальный.
"Трудно понять, какие именно индивидуальные факторы могут иметь решающее значение для здоровья ребенка. Однако есть определенные заболевания, при которых можно относительно точно сказать, что роль в них сыграл пожилой возраст отца", - объясняет Лайбер-Касперс.
У пожилых отцов выше риск передачи наследственных заболеваний
На сегодняшний день выявлено около 20 наследственных заболеваний, на которые влияет возраст отца. Если риск рождения ребенка с синдромом Дауна в основном связан с возрастом матери, то пожилой возраст отца влияет на вероятность психических расстройств потомства, таких как развитие шизофрении или биполярного расстройства. Дети, зачатые от пожилого мужчины, чаще страдают психическими расстройствами и аутизмом. У детей, отцы которых при зачатии были старше 45 лет, вероятность развития аутизма в 3,5 раза выше, чем у детей, отцам которых на момент рождения ребенка было чуть более 20 лет.
К наследственным заболеваниям от пожилых отцов также относится и аутоиммунное заболевание - так называемый антифосфолипидный синдром (АФС). Он может проявиться в форме легочной эмболии, артрита или нарушений памяти и эпилепсии. Согласно исследованиям, распространенность синдрома дефицита внимания (СДВ) была примерно в 13 раз выше у детей со старшими отцами, а у детей с биполярным расстройством - в 25 раз выше. "Все это возможно, но необязательно", - подчеркивает Лайбер-Касперс.
У пожилых отцов есть и преимущества
На социальном и общественном уровне пожилые мужчины обычно даже имеют некоторые преимущества: они профессионально стабильны, в основном финансово обеспечены и имеют хорошие социальные связи. В возрасте постарше они могут уделять своим детям больше времени и внимания, чем, возможно, более молодые мужчины, которые только начинают строить свою жизнь. И даже если сперматозоиды 40 или 60-летних мужчин уже не так проворны, отец старше 35 лет, возможно, немного более расслаблен, а также немного более великодушен в вопросах воспитания своего потомства.
"60-летнему по возрасту мужчине, возможно, только 50 или 55 биологических лет. Разумеется, можно спорить о том, способен ли 70-летний мужчина так же хорошо выполнять роль отца, как 25- или 30-летние мужчины? Но это уже индивидуальные особенности каждого из них", - уточняет андролог Лайбер-Касперс.