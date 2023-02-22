О биологических часах мужчин и позднем отцовстве

Здоровый мужчина производит от 60 до 100 миллионов сперматозоидов каждый день. Однако с возрастом их число уменьшается, а риски заболеваний у потомства увеличиваются.

Общеизвестный факт: мужчины плодовиты до старости. Однако разрушительное влияние времени оставляет свой след и на них, точнее, на их биологическом возрасте и как следствие - на способности к продолжению здорового рода.

У потомства от пожилых мужчин чаще возникают нежелательные мутации, подчеркивает андролог Кристиан Лайбер-Касперс (Christian Leiber-Caspers). "Это подтверждает ряд исследований, проведенных среди мужчин в возрасте от 40, от 50 и от 60 лет", - указывает немецкий эксперт. Кристиан Лайбер-Касперс возглавляет отделение андрологии в клинике урологии, детской урологии, уро-гинекологии и андрологии Maria-Hilf-Krankenhaus Alexianer в немецком городе Крефельде в Северном Рейне - Вестфалии. "Статистически риск возможных заболеваний или определенных пороков развития у потомства от пожилых мужчин выше, чем от молодых отцов", - уточняет эксперт.

В сперме мужчин с возрастом увеличивается количество мутаций. В каждом случае копируется весь геном. Это также таит в себе риск возникновения незначительных или серьезных ошибок. С годами их число может увеличиться. Кроме того, у пожилых мужчин плохо работает способность организма автоматически восстанавливать возможные дефекты в генетическом материале.

Вот пример: если мужчина в двадцатилетнем возрасте передает своему ребенку около 20 мутаций, то в сперме сорокалетнего отца таких мутаций уже 65. Сын пожилого отца передаст большое количество новых мутаций своему собственному сыну, который в свою очередь передаст их дальше.

Число яйцеклеток у женщин быстро уменьшается

С первой секунды жизни у женщин имеется определенное количество яйцеклеток, но оно со дня рождения начинает уменьшаться. В определенном возрасте, с началом менопаузы они будут полностью израсходованы. Мужчины же постоянно производят новую сперму. "Мы предполагаем, что у здорового молодого человека в образце эякулята содержится более 39 миллионов сперматозоидов. У некоторых мужчин может быть 200, 300 или даже 400 миллионов сперматозоидов. При миллионном количестве сперматозоидов только один в итоге оплодотворяет яйцеклетку", - отмечает Лайбер-Касперс.

У молодых мужчин больше сперматозоидов, чем у мужчин старшего возраста Фото: Zoonar.com/Robert Kneschke/picture alliance

Здесь происходит интенсивный отбор с единственной важной целью, чтобы только самые подвижные, лучшие и красивые сперматозоиды имели шанс попасть в яйцеклетку. Все остальные оказываются, что называется, на обочине. Но даже если около 90 процентов сперматозоидов не соответствуют идеальному типу и имеют определенные дефекты, с биологической точки зрения это совершенно нормальное явление, считает андролог Лайбер-Касперс.

Родители становятся старше

Средний возраст первородящих матерей в Германии в последние годы продолжал расти и, по данным Федерального статистического ведомства, в 2020 году составил 30,2 года. Стареют и отцы, их средний возраст составляет 33,2 года. Беременность у женщины старше 35 лет уже считается беременностью высокого риска.

В течение последнего десятилетия исследования были сосредоточены на том, как тикают биологические часы у мужчин и какие риски связаны с поздним отцовством. Однако пока они не привели к четким результатам и соответственно - к полезным рекомендациям. Процесс подведения выводов в таких исследованиях осложнен тем, что, разумеется, необходимо учитывать и данные матери. Таким образом, возможные комбинации практически безграничны. Каждый случай должен рассматриваться как уникальный.

Средний возраст отцов в Германии составляет 33,2 года Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture alliance

"Трудно понять, какие именно индивидуальные факторы могут иметь решающее значение для здоровья ребенка. Однако есть определенные заболевания, при которых можно относительно точно сказать, что роль в них сыграл пожилой возраст отца", - объясняет Лайбер-Касперс.

У пожилых отцов выше риск передачи наследственных заболеваний

На сегодняшний день выявлено около 20 наследственных заболеваний, на которые влияет возраст отца. Если риск рождения ребенка с синдромом Дауна в основном связан с возрастом матери, то пожилой возраст отца влияет на вероятность психических расстройств потомства, таких как развитие шизофрении или биполярного расстройства. Дети, зачатые от пожилого мужчины, чаще страдают психическими расстройствами и аутизмом. У детей, отцы которых при зачатии были старше 45 лет, вероятность развития аутизма в 3,5 раза выше, чем у детей, отцам которых на момент рождения ребенка было чуть более 20 лет.

К наследственным заболеваниям от пожилых отцов также относится и аутоиммунное заболевание - так называемый антифосфолипидный синдром (АФС). Он может проявиться в форме легочной эмболии, артрита или нарушений памяти и эпилепсии. Согласно исследованиям, распространенность синдрома дефицита внимания (СДВ) была примерно в 13 раз выше у детей со старшими отцами, а у детей с биполярным расстройством - в 25 раз выше. "Все это возможно, но необязательно", - подчеркивает Лайбер-Касперс.

У пожилых отцов есть и преимущества

На социальном и общественном уровне пожилые мужчины обычно даже имеют некоторые преимущества: они профессионально стабильны, в основном финансово обеспечены и имеют хорошие социальные связи. В возрасте постарше они могут уделять своим детям больше времени и внимания, чем, возможно, более молодые мужчины, которые только начинают строить свою жизнь. И даже если сперматозоиды 40 или 60-летних мужчин уже не так проворны, отец старше 35 лет, возможно, немного более расслаблен, а также немного более великодушен в вопросах воспитания своего потомства.

Отцы в преклонном возрасте могут уделять своим детям больше времени Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

"60-летнему по возрасту мужчине, возможно, только 50 или 55 биологических лет. Разумеется, можно спорить о том, способен ли 70-летний мужчина так же хорошо выполнять роль отца, как 25- или 30-летние мужчины? Но это уже индивидуальные особенности каждого из них", - уточняет андролог Лайбер-Касперс.

Смотрите также: