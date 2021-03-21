"У меня еще много сил, идей, целей": о чем пишет Мацкевич из тюрьмы

“Я уже несколько раз переживал состояние, что жизнь уже закончилась, и все, что нужно было сделать, уже сделано. Но я всякий раз ошибался. И несколько раз начинал жизнь заново, и она была лучше, интенсивнее и продуктивнее, чем прежняя. В 66 лет это еще возможно, как выясняется. У меня еще много сил, идей, целей”, - так пишет в одном из своих писем белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич. Уже ровно год он находится в тюрьме - Мацкевича задержали 4 августа 2021 года, а 23 июня 2022 года Минский областной суд приговорил его к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, в СИЗО философ голодал 13 дней, что вызвало широкий общественный резонанс.

Несмотря на свой арест, Владимир Мацкевич продолжает свою деятельность в неволе, создавая философские тексты. DW с помощью его коллег узнала, в каких условиях он содержится и о чем пишет в тюрьме.

Свои новые тексты в тюрьме Мацкевич записывает в тетради

Владимир Мацкевич - белорусский философ, лицо хорошо известное в интеллектуальных кругах, имеет отношение ко многим значимым проектам, организациям и инициативам в Беларуси. Мацкевич основал Агентство гуманитарных технологий, был первым главой Рады международного консорциума "ЕвроБеларусь", стоял у истоков создания Объединенной гражданской партии, Белорусской христианской демократии и гражданской инициативы "Хартия 97". Мацкевич также является основателем некоммерческой инициативы "Летучий университет". Он известен своими книгами и аналитическими текстами с критикой белорусского руководства - не раз Мацкевич писал открытые письма экс-главе МВД Игорю Шуневичу, главе МИД Владимиру Макею и даже "гражданину Лукашенко".

В тюрьме Мацкевич не прекратил свою работу. Как рассказали DW коллеги, которые создали кампанию "Философ в тюрьме" в его поддержку, свои тексты он записывает в тетради. "В своем первом письме из СИЗО он писал, что "дорвался" до ручки и бумаги и наконец сможет излагать мысли на бумаге, ведь трудно все держать в голове. Первое время в камере он был один и все это время плодотворно работал. Конфликтов с администрацией из-за этого не было, он даже перевез тетради в могилевскую тюрьму. Однако нам получить их на волю пока не представляется возможным".

В тюрьме философ критикует самого себя и придумывает язык мышления

Впрочем, недавно философ прислал коллегам список того, что уже написал в тюрьме. Оказалось, что Мацкевич работает в нескольких направлениях. Первое касается рефлексии и переоценки, причем не только актуальной ситуации Беларуси, но и его деятельности, программы "Культурная политика" и тезиса "Думать Беларусь". Один из текстов на эту тему Мацкевич прислал в письме, которое опубликовали его коллеги.

"В этом тексте он обращается к самому началу своей деятельности, к провозглашению тезиса "Думать Беларусь" и критически оценивает, что он делал, понимая, что что-то упускал", - говорят коллеги. Так, Мацкевич пишет, что "и сейчас философ должен активно отвечать на главные вопросы современности" и снова рассуждает, что есть современность, на какие вопросы нужно искать ответы и каков должен быть ответ философа.

Кроме того, работая над продолжением своего текста "Глобальное потепление после холодной войны", опубликованного в 2017 году, он осознал, что ему не хватает мыслительного инструментария и решил заняться тем, что назвал "семиотическая топология". "По сути, это философские разработки средств для мышления. Как логика Аристотеля - для того, чтобы мыслить дальше, он должен разработать систему языка мышления", - поясняют коллеги Мацкевича DW.

Мацкевич: Я задыхаюсь без новостей

Также в тюрьме Мацкевич много пишет о собственной жизни, рассуждает о призвании, целях и своих отношениях с Богом. Часть из этих размышлений также можно найти в письмах: "Все же мы существуем в трех ипостасях - жизнь, деятельность, игры. Мы мыслим-думаем, и это в деятельности, и там это правильно. А в жизни - не совсем. В жизни нужно Верить, Надеяться, Любить. И Любить - это важнее всего", - пишет Мацкевич (орфография автора сохранена. - Ред.).

В тюрьме Мацкевичу тяжело от бездействия. "А еще я задыхаюсь без новостей. Может быть это "нервное". Но мне постоянно кажется, что происходит нечто, чего я не знаю, что проходит мимо меня. И еще мне кажется, то если "это проходит" мимо меня и моего участия, то это не так, это неправильно", - пишет Мацкевич из тюрьмы.

Как поясняют коллеги Мацкевича, он не просто мыслит и работает над текстами, он всегда привык сопровождать свое мышление активными действиями, широкой и публичной коммуникацией. Так, например, в 2019 году он был автором кампании "Свежий ветер" против углубления интеграции Беларуси и России. "Для него, наверно, тяжелее всего, что он бездействует, что у него есть только возможность ограниченного интеллектуального труда. Есть ощущение, что он не в том месте, где должен быть", - считают коллеги.

“Сначала свободным становится мышление…”

Центральным слоганом кампании "Философ в тюрьме" в поддержку Владимир Мацкевича его коллеги выбрали его фразу из эссе о гражданское обществе: "Сначала свободным становится мышление, потом оно делает свободным все остальное". Сейчас, по мнению, коллег, это лучше всего отражает ситуацию с его арестом и заключением.

"И хотя сам Мацкевич не знает, что мы выбрали эту фразу главной, он много пишет в продолжении этой идеи. Так, например, он считает, что не имея возможности активно действовать и сражаться, наша задача все равно держать ум в работе и напряжении. Это нужно для того, чтобы не сужались границы мышления, чтобы мы не впадали в обыденную жизнь, в которую так хочется впасть, просто потому, что мы устали. Сужение сознания, по его словам, - это наш враг. А еще он писал, что если ты не можешь бороться открыто, ты обязан не делать зла и постоянно рефлексировать, не несет ли зло то, чем ты занят", - пересказывают мысли Мацкевича его коллеги.

И хотя прямо сейчас передать тетрадь с его текстами из тюрьмы на волю невозможно, коллеги надеются, что не только сам Мацкевич вернется в целости и сохранности, но и его тексты вместе с ним.

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