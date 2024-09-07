Турецко-американская активистка убита на Западном берегу

Гражданка США Айшенур Эзги Эйги, предположительно, была застрелена во время акции протеста против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Американка турецкого происхождения Айшенур Эзги Эйги, предположительно, была застрелена во время акции протеста против расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан в пятницу, 6 сентября. Об этом со ссылкой на двух врачей сообщило агентство Associated Press.

Как рассказал журналистам врач местной больницы Вард Басалат, 26-летняя активистка была ранена в голову и скончалась после прибытия в медучреждение. До этого очевидцы и местные СМИ сообщали, что Айшенур Эзги Эйги была застрелена израильскими военными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 6 сентября, подтвердила, что силы безопасности страны открыли огонь в районе города Бейта, где проходила демонстрация, "по главному зачинщику насилия, который бросал камни в силы и представлял для них угрозу". "ЦАХАЛ расследует сообщения о том, что в результате стрельбы в этом районе был убит иностранный гражданин. Подробности инцидента и обстоятельства, при которых она была ранена, выясняются", - говорится в сообщении израильских военных.

Белый дом "глубоко обеспокоен" смертью Эйги, МИД Турции осудил действия Израиля

"Мы глубоко обеспокоены трагической гибелью американской гражданки Айшенур Эзги Эйги сегодня на Западном берегу реки Иордан", - прокомментировал случившееся пресс-секретарь Белого дома по национальной безопасности Шон Саветт. По его словам, Соединенные Штаты обратились к правительству Израиля "с просьбой предоставить дополнительную информацию и потребовать расследования этого инцидента".

МИД Турции, в свою очередь, обвинил в гибели Айшенур Эзги Эйги правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Представитель министерства Онку Кечели заявил, что Анкара приложит "все усилия, чтобы те, кто убил нашу гражданку, предстали перед судом", а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал "варварскими" действия Израиля.

Суд ООН признал незаконной поселенческую политику Израиля

В середине июля Международный суд ООН в Гааге постановил, что политика Израиля по созданию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право. Действия Израиля "равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", говорится в консультативном решении суда.

"Государство Израиль обязано как можно скорее положить конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории", - заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам.

Палестинские власти на Западном берегу реки Иордан назвали решение Международного суда ООН "историческим". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что "еврейский народ не является оккупантом на своей земле".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них погибли в плену, а более 100 человек позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 40,8 тысячи человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.